Китай придерживается мирного пути развития, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 20 мар — РИА Новости . Развитие Китая не угрожает другим странам, Пекин не является приверженцем экспансии и гегемонии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин , выступая с речью на церемонии закрытия первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.

"Китай никогда не станет стремиться к гегемонии или экспансии, только тот, кто привык угрожать другим, рассматривает всех в качестве угрозы", — заявил китайский лидер.

По его словам, «китайский народ проявляет искреннее желание и предпринимает реальные действия для того, чтобы внести вклад в поддержание мира и развитие всего человечества, это стремление не должно быть неверно истолковано или же искажено».

Председатель КНР подчеркнул, что Китай останется на пути мирного развития и продолжит продвигать стратегию открытости, которая принесет выгоды всем.

"Китай стремится к поддержанию справедливости и объективности в международных делах, выступает за то, чтобы все проблемы в мире решались путем консультаций между всеми народами", — сказал Си Цзиньпин.

Он в очередной раз подчеркнул, что Китай не намерен навязывать другим свою волю, но и не потерпит навязывание чужой воли себе, КНР будет защищать свой суверенитет, территориальную целостность и интересы своего народа.