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Китай придерживается мирного пути развития, заявил Си Цзиньпин
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Китай придерживается мирного пути развития, заявил Си Цзиньпин 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 20 мар — РИА Новости. Развитие Китая не угрожает другим странам, Пекин не является приверженцем экспансии и гегемонии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с речью на церемонии закрытия первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.
"Китай никогда не станет стремиться к гегемонии или экспансии, только тот, кто привык угрожать другим, рассматривает всех в качестве угрозы", — заявил китайский лидер.
По его словам, «китайский народ проявляет искреннее желание и предпринимает реальные действия для того, чтобы внести вклад в поддержание мира и развитие всего человечества, это стремление не должно быть неверно истолковано или же искажено».
Председатель КНР подчеркнул, что Китай останется на пути мирного развития и продолжит продвигать стратегию открытости, которая принесет выгоды всем.
"Китай стремится к поддержанию справедливости и объективности в международных делах, выступает за то, чтобы все проблемы в мире решались путем консультаций между всеми народами", — сказал Си Цзиньпин.
Он в очередной раз подчеркнул, что Китай не намерен навязывать другим свою волю, но и не потерпит навязывание чужой воли себе, КНР будет защищать свой суверенитет, территориальную целостность и интересы своего народа.
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