США и Южная Корея максимально сократят масштаб предстоящих военных учений

США и Южная Корея приняли решение существенно сократить масштаб ежегодных военных маневров, которые стартуют с начала апреля, сделав учения при этом исключительно оборонительно ориентированными. На такой шаг Сеул и Вашингтон пошли с учетом улучшения межкорейских отношений, а также ожидающихся саммитов с участием лидеров Юга, Севера Кореи и США.

Напомним, что прошедшая в Пхенчхане зимняя Олимпиада позволила Югу и Северу Кореи возобновить контакты и от противостояния перейти к диалогу. В конце апреля на межкорейской границе в Пханмучжоме состоится встреча президента Республики Корея Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном . В мае ожидается американо-северокорейский саммит, посредниками при организации которого выступили южнокорейцы.

Судя по подходу по поводу учений, южнокорейцы и американцы решили ответить КНДР любезностью на любезность. Как и ожидалось, перенесенные из-за Олимпиады маневры Foal Eagle и Key Resolve пройдут-таки в апреле, но союзники сделали многое для того, чтобы не провоцировать КНДР. При этом Ким Чен Ын ранее сказал южанам, что «отнесется с пониманием», если маневры будут проводиться на одинаковом с прошлым годом уровне, когда маневры по количеству мобилизованных войск и стянутых вооружений поставили рекорды. Однако союзники все равно решили сделать реверанс, сократив маневры с разных точек зрения.

Как сообщили сегодня в министерстве обороны Республики Корея (РК), учения Foal Eagle стартуют с 1 апреля. При этом было подчеркнуто, что маневры будут носить оборонительный характер, а о них уже уведомили Северную Корею. Хотя в Сеуле отметили, что учения Foal Eagle будут проходит на «схожем с прошлым годом уровне», но на самом деле они существенно сокращены. Именно эти маневры ранее особенно сильно «напрягали» КНДР, так как проходила реальная мобилизация подразделений и значительного количества боевой техники. Теперь же по сравнению с прошлым годом Foal Eagle сокращены в два раза по продолжительности и пройдут в течение месяца. Очень важное различие — союзники не планируют мобилизации крупных видов вооружений типа авианосных группировок, стратегических бомбардировщиков и атомных подлодок США. Кроме того, в ходе маневров не будет проводиться отработка ударов по КНДР, учения спецназа по захвату и ликвидации высшего руководства Северной Кореи, захвата важнейших государственных объектов в Пхеньяне и прочие операции, которые носили характер подчеркнутой угрозы для КНДР.

По поводу вторых учений, Key Resolve, которые являются командно-штабными и не предусматривают передвижений техники, а лишь моделирование действий на компьютерах, то их точная дата не была обнародована. Однако в СМИ просочилась информация, что они стартуют 23 апреля и продлятся две недели.

О количестве мобилизованных со стороны Южной Кореи войск Сеул официально ничего не сообщил. США же привлекут к Foal Eagle 15 тысяч, а к Key Resolve — 12 тысяч солдат и офицеров. Примерно столько же было и годом ранее.

Очевидно, что Сеул и Вашингтон учли приближающиеся саммиты, особенно это касается встречи лидеров двух Корей. Учитывая, что она состоится в конце апреля, то скорее всего он пройдет как раз во время самих маневров, а потому было решено не провоцировать без надобности Северную Корею, учитывая ее мирный настрой.