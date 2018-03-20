Си Цзиньпин: любые попытки разделить Китай обречены на провал

Председатель компартии КНР Си Цзиньпин заявил, что любые попытки разделить страну обречены на провал. Об этом сообщает «Синьхуа».

"У китайского народа есть твердая воля, полная уверенность и достаточная способность сорвать все действия по расколу страны! Китайский народ и китайская нация разделяют общее убеждение, что каждый дюйм нашей территории нашей великой родины не должен и не может быть отделен от Китая", — заявил Си Цзиньпин.

20 марта в Пекине завершилась сессия Всекитайского собрания народных представителей 13 созыва.