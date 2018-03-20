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Си Цзиньпин: любые попытки разделить Китай обречены на провал
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Си Цзиньпин: любые попытки разделить Китай обречены на провал 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Philippe Wojazer/Reuters
Председатель компартии КНР Си Цзиньпин заявил, что любые попытки разделить страну обречены на провал. Об этом сообщает «Синьхуа».
"У китайского народа есть твердая воля, полная уверенность и достаточная способность сорвать все действия по расколу страны! Китайский народ и китайская нация разделяют общее убеждение, что каждый дюйм нашей территории нашей великой родины не должен и не может быть отделен от Китая", — заявил Си Цзиньпин.
20 марта в Пекине завершилась сессия Всекитайского собрания народных представителей 13 созыва.
Ранее сообщалось, что Ли Кэцян был переизбран премьер-министром Китая.
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