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Финляндия выступает посредником на переговорах между Южной Кореей и КНДР
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Финляндия выступает посредником на переговорах между Южной Кореей и КНДР 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ХЕЛЬСИНКИ, 19 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни подтвердил факт проходящих в Хельсинки переговоров между дипломатами Северной и Южной Кореи, а также пояснил, что у страны «роль посредника», его пресс-конференцию транслировали интернет-ресурсы МИД Финляндии.
В воскресенье в МИД Финляндии заявили о планируемых переговорах между дипломатами Северной и Южной Кореи, а финское агентство STT сообщило, что встреча северокорейских и южнокорейских дипломатов, а также бывшего посла США в Южной Корее Кэтлин Стивенс пройдет в посольстве Японии в Хельсинки.
"В Финляндии проходит встреча между дипломатами Северной и Южной Кореи. Финляндия имеет роль посредника на этой встрече. Есть определенные вещи, о которых нас просили. Мы помогаем в мероприятии, но не участвуем в самих переговорах. То, что они там проводят, они это делают между собой", — сказал Соини, находящийся в понедельник в Брюсселе на заседании совета ЕС по иностранным делам.
Повестку встречи корейских дипломатов МИД Финляндии не раскрывает.
В свою очередь, президент страны Саули Ниинистё отметил, что Финляндия рада помочь переговорам, сообщает агентство STT.
"Финляндия рада помочь. Роль Финляндии в обсуждениях между корейскими дипломатами очень тонкая. Запрос пришел через посредников, и мы рады поучаствовать в этом", — отметил Ниинистё.
Данная встреча в Хельсинки проходит на фоне заявлений о подготовке к возможному саммиту Северной Кореи и США.
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