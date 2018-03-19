Финляндия выступает посредником на переговорах между Южной Кореей и КНДР

В воскресенье в МИД Финляндии заявили о планируемых переговорах между дипломатами Северной и Южной Кореи, а финское агентство STT сообщило, что встреча северокорейских и южнокорейских дипломатов, а также бывшего посла США в Южной Корее Кэтлин Стивенс пройдет в посольстве Японии в Хельсинки.

"В Финляндии проходит встреча между дипломатами Северной и Южной Кореи. Финляндия имеет роль посредника на этой встрече. Есть определенные вещи, о которых нас просили. Мы помогаем в мероприятии, но не участвуем в самих переговорах. То, что они там проводят, они это делают между собой", — сказал Соини, находящийся в понедельник в Брюсселе на заседании совета ЕС по иностранным делам.

Повестку встречи корейских дипломатов МИД Финляндии не раскрывает.

В свою очередь, президент страны Саули Ниинистё отметил, что Финляндия рада помочь переговорам, сообщает агентство STT.

"Финляндия рада помочь. Роль Финляндии в обсуждениях между корейскими дипломатами очень тонкая. Запрос пришел через посредников, и мы рады поучаствовать в этом", — отметил Ниинистё.

Данная встреча в Хельсинки проходит на фоне заявлений о подготовке к возможному саммиту Северной Кореи и США.