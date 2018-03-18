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Срочно: Ли Кэцян назначен премьером Госсовета КНР
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Срочно: Ли Кэцян назначен премьером Госсовета КНР 

ИА Синьхуа 18 марта 2018
Пекин, 18 марта /Синьхуа/ — В соответствии с приказом, изданным
председателем КНР Си Цзиньпином, Ли Кэцян назначен премьером
Госсовета КНР. -0-
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