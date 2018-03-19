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В Пекине не исключают участия Си Цзиньпина в ВЭФ-2018
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В Пекине не исключают участия Си Цзиньпина в ВЭФ-2018 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Пекине ожидают, что председатель КНР Си Цзиньпин может посетить в сентябре Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке, заявил глава миссии наблюдателей КНР на выборах президента России, бывший министр иностранных дел Китая Чжан Дэгуан.
"В сентябре будет Восточный экономический форум, где, возможно, тоже руководители наших стран (Си Цзиньпин и Владимир Путин — ред.) примут участие", — сказал Чжан Дэгуан в понедельник на пресс-конференции в Москве.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.
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