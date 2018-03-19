Китай недоволен введением США пошлин на импорт стали и алюминия

Комментируя решение США ввести таможенные пошлины на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности, китайский дипломат отметила, что перекладывание трудностей на плечи соседа является бесполезной и неэффективной мерой для решения проблемы, в этом нет ничего конструктивного.

В Министерстве коммерции и МИД КНР неоднократно озвучивали позицию китайской стороны, напомнила она.

"Надеюсь, что стороны смогут решить проблему путем консультаций и контактов и общими усилиями обеспечить нормальный порядок международной торговли. Именно это лучше всего отвечает общим интересам сторон и международного сообщества", — подчеркнула Хуа Чуньин.