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Itochu запускает сервис по доставке грузов между Японией и Европой через Китай
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Itochu запускает сервис по доставке грузов между Японией и Европой через Китай 

ТАСС 10 часов назад
ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Японский торговый дом Itochu запускает сервис по доставке грузов между Японией и Европой через Китай, сообщает Nikkei Asia Review.
Согласно публикации, в начале этого года Itochu Logistics, дочерняя компания Itochu, провела на маршруте тестовые отправки. Официальный запуск сервиса намечен на конец марта этого года.
Партнеры Itochu в Китае — China Railway & Itop Logistics, в Европе — логистическая компания GEFCO.
Доставка из Японии в Китай будет осуществляться морским транспортом в порты Далянь и Шанхай. Далее Itochu Logistics доставят груз на внутренний железнодорожный терминал автомобилями. В Европу груз направится по железной дороге.
Itochu рассчитывает доставлять из Японии в Европу автокомпоненты, электронику и одежду, в обратном направлении — автомобили, детскую смесь, пищевые полуфабрикаты, консервы и другие продукты питания.
Японские компании инициируют грузовые перевозки между Японией и Европой через Китай, стремясь интегрироваться в китайскую стратегическую инициативу «Пояс и путь». В рамках инициативы в 2017 году по маршрутам между Китаем и Европой прошло около 3,6 тыс. контейнерных поездов. К 2020 году это число должно возрасти до 5 тыс.
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