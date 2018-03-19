Завораживающие своей красотой виды округа Дицин на юго-западе Китая

Дицин /пров. Юньнань/, 19 марта / Синьхуа / — Дицин-Тибетский автономный округ расположен на северо-западе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай /. На его территории можно увидеть и снежные вершины, и великолепные озера, и многие природные и культурные достопримечательности, благодаря чему округ очень популярен среди туристов.

Дицин /пров. Юньнань/, 19 марта /Синьхуа/ — Дицин-Тибетский автономный округ расположен на северо-западе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. На его территории можно увидеть и снежные вершины, и великолепные озера, и многие природные и культурные достопримечательности, благодаря чему округ очень популярен среди туристов.

Дицин /пров. Юньнань/, 19 марта /Синьхуа/ — Дицин-Тибетский автономный округ расположен на северо-западе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. На его территории можно увидеть и снежные вершины, и великолепные озера, и многие природные и культурные достопримечательности, благодаря чему округ очень популярен среди туристов.

Дицин /пров. Юньнань/, 19 марта /Синьхуа/ — Дицин-Тибетский автономный округ расположен на северо-западе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. На его территории можно увидеть и снежные вершины, и великолепные озера, и многие природные и культурные достопримечательности, благодаря чему округ очень популярен среди туристов.

Дицин /пров. Юньнань/, 19 марта /Синьхуа/ — Дицин-Тибетский автономный округ расположен на северо-западе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. На его территории можно увидеть и снежные вершины, и великолепные озера, и многие природные и культурные достопримечательности, благодаря чему округ очень популярен среди туристов.

Дицин /пров. Юньнань/, 19 марта /Синьхуа/ — Дицин-Тибетский автономный округ расположен на северо-западе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. На его территории можно увидеть и снежные вершины, и великолепные озера, и многие природные и культурные достопримечательности, благодаря чему округ очень популярен среди туристов.

Дицин /пров. Юньнань/, 19 марта /Синьхуа/ — Дицин-Тибетский автономный округ расположен на северо-западе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. На его территории можно увидеть и снежные вершины, и великолепные озера, и многие природные и культурные достопримечательности, благодаря чему округ очень популярен среди туристов.

Дицин /пров. Юньнань/, 19 марта /Синьхуа/ — Дицин-Тибетский автономный округ расположен на северо-западе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. На его территории можно увидеть и снежные вершины, и великолепные озера, и многие природные и культурные достопримечательности, благодаря чему округ очень популярен среди туристов.