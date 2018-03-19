Ещё
Завораживающие своей красотой виды округа Дицин на юго-западе Китая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завораживающие своей красотой виды округа Дицин на юго-западе Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Дицин /пров. Юньнань/, 19 марта /Синьхуа/ — Дицин-Тибетский автономный округ расположен на северо-западе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. На его территории можно увидеть и снежные вершины, и великолепные озера, и многие природные и культурные достопримечательности, благодаря чему округ очень популярен среди туристов.
Дицин /пров. Юньнань/, 19 марта /Синьхуа/ — Дицин-Тибетский автономный округ расположен на северо-западе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. На его территории можно увидеть и снежные вершины, и великолепные озера, и многие природные и культурные достопримечательности, благодаря чему округ очень популярен среди туристов.
Дицин /пров. Юньнань/, 19 марта /Синьхуа/ — Дицин-Тибетский автономный округ расположен на северо-западе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. На его территории можно увидеть и снежные вершины, и великолепные озера, и многие природные и культурные достопримечательности, благодаря чему округ очень популярен среди туристов.
Дицин /пров. Юньнань/, 19 марта /Синьхуа/ — Дицин-Тибетский автономный округ расположен на северо-западе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. На его территории можно увидеть и снежные вершины, и великолепные озера, и многие природные и культурные достопримечательности, благодаря чему округ очень популярен среди туристов.
Дицин /пров. Юньнань/, 19 марта /Синьхуа/ — Дицин-Тибетский автономный округ расположен на северо-западе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. На его территории можно увидеть и снежные вершины, и великолепные озера, и многие природные и культурные достопримечательности, благодаря чему округ очень популярен среди туристов.
Дицин /пров. Юньнань/, 19 марта /Синьхуа/ — Дицин-Тибетский автономный округ расположен на северо-западе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. На его территории можно увидеть и снежные вершины, и великолепные озера, и многие природные и культурные достопримечательности, благодаря чему округ очень популярен среди туристов.
Дицин /пров. Юньнань/, 19 марта /Синьхуа/ — Дицин-Тибетский автономный округ расположен на северо-западе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. На его территории можно увидеть и снежные вершины, и великолепные озера, и многие природные и культурные достопримечательности, благодаря чему округ очень популярен среди туристов.
Дицин /пров. Юньнань/, 19 марта /Синьхуа/ — Дицин-Тибетский автономный округ расположен на северо-западе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. На его территории можно увидеть и снежные вершины, и великолепные озера, и многие природные и культурные достопримечательности, благодаря чему округ очень популярен среди туристов.
ИА Синьхуа: последние новости
Сельскохозяйственный банк Китая открыл свой филиал в новом районе Сюнъань Избрание Си Цзиньпина председателем КНР и ЦВС КНР демонстрирует признание китайским обществом его высоких заслуг -- белорусский эксперт Заместители председателя и члены ЦВС КНР принесли присягу на верность Конституции КНР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вышлет российских дипломатов405
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»325
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина190
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»176
Панин опубликовал голое селфи c барышней43
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес
00:40
Панин опубликовал голое селфи c барышней
Шоу-бизнес
03:19
Три новых станции метро готовят к открытию
Новости Москвы
00:58
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой
Политика Выборы 2018
00:35
Новый претендент поборется за наследство Олега Яковлева
Шоу-бизнес Другое
02:36
Астрономическая весна не принесет тепло
Общество Новости Москвы
02:59
Спасем Байкал от китайцев
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение