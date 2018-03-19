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Зачем Пугачева увезла детей из России
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Зачем Пугачева увезла детей из России 

Дни.ру 1 час назад
Фото: @maxgalkinru
В Сети появилась информация, что Алла Пугачева с молодым мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри отправилась на Кипр. Журналисты узнали, зачем супруги вывозили наследников из страны.
Говорят, семейство Аллы Пугачевой и Максима Галкина было замечено в одном из лучших отелей остров. Причем Примадонна с мужем и детьми пробыла в Лимасоле всего два дня. Как выяснили журналисты, Пугачева и Галкин прибыли на Кипр по делам, связанным с покупкой недвижимости и получением гражданства этой страны. Тут действует программа, согласно которой любой может получить европейский паспорт, инвестировав в недвижимость страны от двух миллионов евро.
Как компетентно сообщает Starhit, звездные супруги приобрели просторные апартаменты в одном из самых удобных и современных районов города. «Их апартаменты находятся в районе Неаполис — на границе старого исторического города и туристической зоны. Это уникальный проект с внушительной инфраструктурой, огромными зелеными территориями», — приводит издание комментарий кипрских риелторов.
Как рассказали специалисты, жилище артистов уже сдано, однако ему требуются отделка и ремонт. Рядом с домом Пугачевой и Галкина строятся торговые и развлекательные центры. Также эксперты оценили «невероятный природный ландшафт», плюсом является и то обстоятельство, что море совсем рядом.
"Детей супругам пришлось привезти, потому что сейчас для оформления некоторых документов требовалось присутствие всех членов семьи", — объяснили кипрские эксперты по недвижимости.
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