Сельскохозяйственный банк Китая открыл свой филиал в новом районе Сюнъань

Шицзячжуан, 19 марта / Синьхуа / — Сельскохозяйственный банк Китая /СБК/ в понедельник объявил об открытии своего филиала в новом районе Сюнъань /провинция Хэбэй, Северный Китай/.

СБК стал первым из «большой четверки» государственных банков страны, учредившим филиал в новом районе Сюнъань.

Ли Цзюнь, возглавивший Сюнъаньский филиал СБК, сообщил об открытии банковских отделений в уездах Сюнсянь, Жунчэн и Аньсинь, всего в новом районе Сюнъань будут работать 270 сотрудников СБК.

В апреле 2017 года Китай объявил о планах создания нового района Сюнъань примерно в 100 километрах к юго-западу от Пекина. Он охватывает три уезда — Сюнсянь, Жунчэн и Аньсинь провинции Хэбэй и является третьим новым районом государственного значения после Шэньчжэньской особой экономической зоны и Шанхайского нового района Пудун. -0-