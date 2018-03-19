Ещё
Сельскохозяйственный банк Китая открыл свой филиал в новом районе Сюнъань
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сельскохозяйственный банк Китая открыл свой филиал в новом районе Сюнъань 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Шицзячжуан, 19 марта /Синьхуа/ — Сельскохозяйственный банк Китая /СБК/ в понедельник объявил об открытии своего филиала в новом районе Сюнъань /провинция Хэбэй, Северный Китай/.
СБК стал первым из «большой четверки» государственных банков страны, учредившим филиал в новом районе Сюнъань.
Ли Цзюнь, возглавивший Сюнъаньский филиал СБК, сообщил об открытии банковских отделений в уездах Сюнсянь, Жунчэн и Аньсинь, всего в новом районе Сюнъань будут работать 270 сотрудников СБК.
В апреле 2017 года Китай объявил о планах создания нового района Сюнъань примерно в 100 километрах к юго-западу от Пекина. Он охватывает три уезда — Сюнсянь, Жунчэн и Аньсинь провинции Хэбэй и является третьим новым районом государственного значения после Шэньчжэньской особой экономической зоны и Шанхайского нового района Пудун. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Избрание Си Цзиньпина председателем КНР и ЦВС КНР демонстрирует признание китайским обществом его высоких заслуг -- белорусский эксперт Обзор: избрание Си Цзиньпина председателем КНР будет способствовать уверенному развитию страны в долгосрочной перспективе -- российские эксперты Заместители председателя и члены ЦВС КНР принесли присягу на верность Конституции КНР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вышлет российских дипломатов411
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»334
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина191
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»176
Панин опубликовал голое селфи c барышней43
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес
00:40
Панин опубликовал голое селфи c барышней
Шоу-бизнес
03:19
Три новых станции метро готовят к открытию
Новости Москвы
00:58
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой
Политика Выборы 2018
00:35
Новый претендент поборется за наследство Олега Яковлева
Шоу-бизнес Другое
02:36
Астрономическая весна не принесет тепло
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение