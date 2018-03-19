Ещё
Президент Камеруна посетит с государственным визитом Китай
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
Выборы 2018
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Президент Камеруна посетит с государственным визитом Китай
ИА Синьхуа
2 часа назад
Комментарии
Пекин, 19 марта /
Синьхуа
/ — По приглашению председателя
КНР
Си Цзиньпина президент
Камеруна
Поль Бийя
с четверга по субботу
нанесет государственный визит в Китай. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель
МИД
КНР Лу Кан. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Избрание Си Цзиньпина председателем КНР и ЦВС КНР демонстрирует признание китайским обществом его высоких заслуг -- белорусский эксперт
Обзор: избрание Си Цзиньпина председателем КНР будет способствовать уверенному развитию страны в долгосрочной перспективе -- российские эксперты
Заместители председателя и члены ЦВС КНР принесли присягу на верность Конституции КНР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
411
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
334
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
191
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»
176
Панин опубликовал голое селфи c барышней
43
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика
Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика
Выборы 2018
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес
00:40
Панин опубликовал голое селфи c барышней
Шоу-бизнес
03:19
Три новых станции метро готовят к открытию
Новости Москвы
00:58
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой
Политика
Выборы 2018
00:35
Новый претендент поборется за наследство Олега Яковлева
Шоу-бизнес
Другое
02:36
Астрономическая весна не принесет тепло
Общество
Новости Москвы
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Новости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение