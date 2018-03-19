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Президент Камеруна посетит с государственным визитом Китай
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Президент Камеруна посетит с государственным визитом Китай 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 19 марта /Синьхуа/ — По приглашению председателя КНР Си  Цзиньпина президент Камеруна Поль Бийя с четверга по субботу
нанесет государственный визит в Китай. Об этом сообщил в  понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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