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В Китае насчитывается 4238 больниц традиционной китайской медицины
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В Китае насчитывается 4238 больниц традиционной китайской медицины 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Пекин, 19 марта /Синьхуа/ — В настоящее время в Китае действует 4238 больниц традиционной китайской медицины /ТКМ/, общее количество коек в которых достигает 877 тыс. Об этом сообщил заместитель начальника Государственного управления по делам традиционной китайской медицины и фармацевтики Ма Цзяньчжун.
Количество специализирующихся на ТКМ лечебно-медицинских учреждений различных уровней составляет около 10 процентов от общего объема медицинских ресурсов всей страны, примерно 17 процентов пациентов в стране обращаются к ТКМ, сообщает газета «Здоровье», цитируя слова чиновника.
Газета пишет, что до начала кампании по расширению услуг ТКМ на низовом уровне в 2012 году лишь 75,6 процента центров медицинского обслуживания на уровне микрорайонов предоставляли услуги ТКМ, а в конце 2016 года этот показатель вырос до 97,5 процента.
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