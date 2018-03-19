Избрание Си Цзиньпина председателем КНР и ЦВС КНР демонстрирует признание китайским обществом его высоких заслуг — белорусский эксперт

По его словам, выдающиеся успехи КНР свидетельствуют об эффективности экономической модели коммунистического государства, стратегической действенности решений партийного руководства по осуществлению мечты о великом возрождении китайской нации и значительном личном вкладе лидера страны в сплочение партии и народа для достижения амбициозных целей.

"Уверен, что принятое депутатами решение в полной мере отвечает интересам Китая, поскольку ориентировано на реализацию высокого политического потенциала по укреплению КНР как великой державы", — заявил эксперт.

По его мнению, присяга председателя КНР Си Цзиньпина на верность обновленной Конституции символизирует императив исполнения служебных обязанностей исключительно в рамках закона, призывает к дальнейшей консолидации общества и подтверждает приверженность руководства страны приоритетам построения социализма с китайской спецификой. —0—