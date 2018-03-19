Минск, 19 марта /Синьхуа/ — «Единогласное решение депутатов Всекитайского собрания народных представителей об избрании Си Цзиньпина председателем Китайской Народной Республики и Центрального военного совета КНР на новый срок демонстрирует признание китайским обществом его высоких заслуг по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Китая», — заявил Вадим Сугак, руководитель Белорусско-Китайского аналитического центра развития Института экономики Национальной академии наук Беларуси.
По его словам, выдающиеся успехи КНР свидетельствуют об эффективности экономической модели коммунистического государства, стратегической действенности решений партийного руководства по осуществлению мечты о великом возрождении китайской нации и значительном личном вкладе лидера страны в сплочение партии и народа для достижения амбициозных целей.
"Уверен, что принятое депутатами решение в полной мере отвечает интересам Китая, поскольку ориентировано на реализацию высокого политического потенциала по укреплению КНР как великой державы", — заявил эксперт.
По его мнению, присяга председателя КНР Си Цзиньпина на верность обновленной Конституции символизирует императив исполнения служебных обязанностей исключительно в рамках закона, призывает к дальнейшей консолидации общества и подтверждает приверженность руководства страны приоритетам построения социализма с китайской спецификой. —0—