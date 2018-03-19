Китайские инициативы взаимозависимы, взаимодополняемы и нужны международным отношениям — эксперты Украины

Пекин, 19 марта / Синьхуа / — Выдвинутые Китаем концепция «человеческое сообщество единой судьбы» и инициатива «Пояс и путь» — это взаимозависимые и взаимодополняемые вещи, потому что при выдвижении новой идеи должны быть предложены новый механизм и новые инструменты для ее реализации. Инициатива «Пояс и путь» — это как раз такой механизм. Об этом на днях в эксклюзивном интервью Синьхуа заявил старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины , советник правления Украинской ассоциации китаеведов Андрей Гончарук. Эксперт консалтинговой компании KievStratPro, член Общественного совета при МИД Украины Андрей Бузаров также отметил, что инициатива «Пояс и путь» — это как раз то, что сейчас нужно международным отношениям.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на 1-й сессии ВСНП 13-го созыва, заявил, что развитие и судьба Китая тесно связаны с развитием и судьбой мира. Китай будет неизменно идти по пути мирного развития, содействовать формированию нового типа международных отношений, принимать активное участие в реформировании и совершенствовании системы глобального управления и прилагать усилия для создания мировой экономики открытого типа. Китай намерен вместе со всеми странами мира работать над созданием человеческого сообщества единой судьбы, а также продвигать международное сотрудничество в рамках инициативы «Пояс и путь».

По словам А. Гончарука, инициатива «Пояс и путь» позволяет создать новые условия для экономического взаимодействия, а также предоставить новые принципы торгово-экономического, научно-технического, инвестиционного и других видов сотрудничества на условиях равенства, инклюзивности и добровольного участия стран, которые видят в этом определенные возможности для себя. Поэтому абсолютно понятно, что «Пояс и путь» в современных условиях становится инструментом сочетания надежд и возможностей. В мире в целом есть понимание того, что данная инициатива является новым важным инструментом международной жизни. Он заявил, что сегодня Китай продолжает давать человечеству новые инструменты, принципы и основы для мирного развития.

А. Бузаров отметил, что Китай, который имеет громадные экономические возможности, не занимается активной гонкой вооружений, не инвестирует колоссальные финансовые средства в модернизацию и производство новых типов ядерного вооружения, чтобы догнать и перегнать РФ США и другие страны, предпочитая этому более мирные пути осуществления своей внешней и оборонной политики. Благодаря концепции создания человеческого сообщества единой судьбы Китай отличается от других стран, которые видят устройство мирового порядка по-другому. По сути, КНР, сознательно используя словосочетание «человеческое сообщество единой судьбы», формулирует свое видение современных глобализационных процессов.

Он полагает, что инициатива «Пояс и путь» — это как раз то, что сейчас нужно международным отношениям. Другими словами, построение отношений между государствами, независимо от их размера и влияния, должно происходить на взаимовыгодных условиях. Было бы хорошо, если бы в будущем подобный подход лег в основу нового мирового порядка.

А. Бузаров подтвердил, что «Пояс и путь» — это краеугольный камень внешней политики Китая в ближайшие годы, современное возрождение Великого шелкового пути, его реинкарнация в виде нового, более модернизированного проекта. Поднебесная продолжит энергично воплощать в жизнь инициативу «Пояс и путь» и идею построения человеческого сообщества единой судьбы. Подобные глобальные задачи КНР будут способствовать активизации ее дипломатии в различных регионах мира и на различных уровнях. Грамотная внешнеэкономическая политика Китая укрепит его авторитет на международной арене.