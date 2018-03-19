Китайские инициативы взаимозависимы, взаимодополняемы и нужны международным отношениям — эксперты Украины 

Пекин, 19 марта /Синьхуа/ — Выдвинутые Китаем концепция «человеческое сообщество единой судьбы» и инициатива «Пояс и путь» — это взаимозависимые и взаимодополняемые вещи, потому что при выдвижении новой идеи должны быть предложены новый механизм и новые инструменты для ее реализации. Инициатива «Пояс и путь» — это как раз такой механизм. Об этом на днях в эксклюзивном интервью Синьхуа заявил старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины, советник правления Украинской ассоциации китаеведов Андрей Гончарук. Эксперт консалтинговой компании KievStratPro, член Общественного совета при МИД Украины Андрей Бузаров также отметил, что инициатива «Пояс и путь» — это как раз то, что сейчас нужно международным отношениям.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на 1-й сессии ВСНП 13-го созыва, заявил, что развитие и судьба Китая тесно связаны с развитием и судьбой мира. Китай будет неизменно идти по пути мирного развития, содействовать формированию нового типа международных отношений, принимать активное участие в реформировании и совершенствовании системы глобального управления и прилагать усилия для создания мировой экономики открытого типа. Китай намерен вместе со всеми странами мира работать над созданием человеческого сообщества единой судьбы, а также продвигать международное сотрудничество в рамках инициативы «Пояс и путь».
По словам А. Гончарука, инициатива «Пояс и путь» позволяет создать новые условия для экономического взаимодействия, а также предоставить новые принципы торгово-экономического, научно-технического, инвестиционного и других видов сотрудничества на условиях равенства, инклюзивности и добровольного участия стран, которые видят в этом определенные возможности для себя. Поэтому абсолютно понятно, что «Пояс и путь» в современных условиях становится инструментом сочетания надежд и возможностей. В мире в целом есть понимание того, что данная инициатива является новым важным инструментом международной жизни. Он заявил, что сегодня Китай продолжает давать человечеству новые инструменты, принципы и основы для мирного развития.
А. Бузаров отметил, что Китай, который имеет громадные экономические возможности, не занимается активной гонкой вооружений, не инвестирует колоссальные финансовые средства в модернизацию и производство новых типов ядерного вооружения, чтобы догнать и перегнать РФ, США и другие страны, предпочитая этому более мирные пути осуществления своей внешней и оборонной политики. Благодаря концепции создания человеческого сообщества единой судьбы Китай отличается от других стран, которые видят устройство мирового порядка по-другому. По сути, КНР, сознательно используя словосочетание «человеческое сообщество единой судьбы», формулирует свое видение современных глобализационных процессов.
Он полагает, что инициатива «Пояс и путь» — это как раз то, что сейчас нужно международным отношениям. Другими словами, построение отношений между государствами, независимо от их размера и влияния, должно происходить на взаимовыгодных условиях. Было бы хорошо, если бы в будущем подобный подход лег в основу нового мирового порядка.
А. Бузаров подтвердил, что «Пояс и путь» — это краеугольный камень внешней политики Китая в ближайшие годы, современное возрождение Великого шелкового пути, его реинкарнация в виде нового, более модернизированного проекта. Поднебесная продолжит энергично воплощать в жизнь инициативу «Пояс и путь» и идею построения человеческого сообщества единой судьбы. Подобные глобальные задачи КНР будут способствовать активизации ее дипломатии в различных регионах мира и на различных уровнях. Грамотная внешнеэкономическая политика Китая укрепит его авторитет на международной арене.
А. Гончарук отметил, что он видит в новых инициативах главы КНР природное развитие внешнеполитической стратегии Китая, который в последнее время быстро развивается, и на этом фоне руководство страны овладевает пониманием новой роли Китая в мире. Поэтому то, что Китай выдвигает глобальные инициативы, — это, во-первых, правильно, а, во-вторых, может быть путем спасения для мирового сообщества, поскольку в прошлом году на Всемирном экономическом форуме в Давосе царила полная растерянность. Лидеры многих стран вообще не приехали, а те, которые приехали, не знали, что делать дальше с глобализацией. И именно появление в Давосе главы КНР Си Цзиньпина, его выступление и идеи относительно полезности глобализации для человечества как пути создания нового качества международных отношений и международной жизни дали возможность переформатировать международные отношения на новых принципах. Вот почему то, что Китай берет на себя определенную долю ответственности за происходящее в мире, однозначно является позитивным сигналом для человечества. Человечеству уже понятно, что Китай — это страна, которая поднимается, экономический рост которой будет продолжаться, поэтому для человечества важно, что эта страна осознает свою роль в современном мире и несет ответственность за то, как этот мир будет развиваться дальше. —0—