Парламент Китая назначил первым вице-премьером КНР экс— главу парткома Шанхая Хань Чжэна

ПЕКИН, 19 марта. / ТАСС /. Делегаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в понедельник утвердили на должность первого вице-премьера Госсовета (правительство страны) экс-главу парткома Шанхая Хань Чжэна. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

За его кандидатуру проголосовали 2955 делегатов. Четыре парламентария проголосовали против, один воздержался.