Парламент Китая назначил первым вице-премьером КНР экс— главу парткома Шанхая Хань Чжэна 

ПЕКИН, 19 марта. /ТАСС/. Делегаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в понедельник утвердили на должность первого вице-премьера Госсовета (правительство страны) экс-главу парткома Шанхая Хань Чжэна. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
За его кандидатуру проголосовали 2955 делегатов. Четыре парламентария проголосовали против, один воздержался.
Другими заместителями главы правительства стали члены Политбюро: экс-глава Отдела Единого фронта ЦК Сунь Чуньлань, экс-глава парткома провинции Гуандун Ху Чуньхуа и ведущий советник председателя КНР Си Цзиньпина по финансово-экономическим вопросам Лю Хэ.