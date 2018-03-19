Ещё
И Ган утвержден директором Центробанка Китая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

И Ган утвержден директором Центробанка Китая 

ИА Синьхуа 19 марта 2018
Пекин, 19 марта /Синьхуа/ — Кандидатура И Гана на пост директора
Народного банка Китая /Центробанк/ в понедельник была одобрена на  пленарном заседании 1-й сессии ВСНП 13-го созыва. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
В Шри-Ланке отменен режим ЧП, но китайское посольство призвало граждан КНР сохранять бдительность ЦК КПК обнародовал план углубления реформы партийных и государственных органов Китайские инициативы взаимозависимы, взаимодополняемы и нужны международным отношениям -- эксперты Украины
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины123
Пенсии россиян будут считать по-новому110
Путин занялся «списком Собчак»35
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России52
Похороним Ленина
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:39
Названы сроки проведения «Пасхального дара»
Новости Москвы
00:43
Схема движения на «фиолетовой» ветке изменится
Новости Москвы
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
04:58
Британский посол отказался от встречи в МИД РФ
Европа В мире
00:27
Басков объявил о дочери от Лопыревой
Шоу-бизнес
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение