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И Ган утвержден директором Центробанка Китая
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И Ган утвержден директором Центробанка Китая
ИА Синьхуа
19 марта 2018
Комментарии
Пекин, 19 марта /
Синьхуа
/ — Кандидатура И
Гана
на пост директора
Народного банка
Китая
/
Центробанк
/ в понедельник была одобрена на пленарном заседании 1-й сессии ВСНП 13-го созыва. -0-
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