«Китайское настроение» карнавала в Кейптауне

Кейптаун / ЮАР /, 18 марта / Синьхуа / — Традиционный ежегодный карнавал прошел накануне, 17 марта, в южноафриканском Кейптауне. Украшением праздничного шествия в этом году стали красочные фонари в китайском стиле, созданные живущими здесь этническими китайцами и китайскими эмигрантами. (Синьхуа)

Кейптаун /ЮАР/, 18 марта /Синьхуа/ — Традиционный ежегодный карнавал прошел накануне, 17 марта, в южноафриканском Кейптауне. Украшением праздничного шествия в этом году стали красочные фонари в китайском стиле, созданные живущими здесь этническими китайцами и китайскими эмигрантами. (Синьхуа)

Кейптаун /ЮАР/, 18 марта /Синьхуа/ — Традиционный ежегодный карнавал прошел накануне, 17 марта, в южноафриканском Кейптауне. Украшением праздничного шествия в этом году стали красочные фонари в китайском стиле, созданные живущими здесь этническими китайцами и китайскими эмигрантами. (Синьхуа)