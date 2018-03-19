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Традиционная стрижка в день праздника Лунтайтоу
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Традиционная стрижка в день праздника Лунтайтоу 

ИА Синьхуа 10 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 18 марта /Синьхуа/ — Традиционный праздник Лунтайтоу, который в Китае отмечают на второй день второго месяца по лунному календарю, считается лучшим временем для стрижки. (Синьхуа)
Пекин, 18 марта /Синьхуа/ — Традиционный праздник Лунтайтоу, который в Китае отмечают на второй день второго месяца по лунному календарю, считается лучшим временем для стрижки. (Синьхуа)
Пекин, 18 марта /Синьхуа/ — Традиционный праздник Лунтайтоу, который в Китае отмечают на второй день второго месяца по лунному календарю, считается лучшим временем для стрижки. (Синьхуа)
Пекин, 18 марта /Синьхуа/ — Традиционный праздник Лунтайтоу, который в Китае отмечают на второй день второго месяца по лунному календарю, считается лучшим временем для стрижки. (Синьхуа)
Пекин, 18 марта /Синьхуа/ — Традиционный праздник Лунтайтоу, который в Китае отмечают на второй день второго месяца по лунному календарю, считается лучшим временем для стрижки. (Синьхуа)
Пекин, 18 марта /Синьхуа/ — Традиционный праздник Лунтайтоу, который в Китае отмечают на второй день второго месяца по лунному календарю, считается лучшим временем для стрижки. (Синьхуа)
Пекин, 18 марта /Синьхуа/ — Традиционный праздник Лунтайтоу, который в Китае отмечают на второй день второго месяца по лунному календарю, считается лучшим временем для стрижки. (Синьхуа)
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