Традиционная стрижка в день праздника Лунтайтоу

Пекин, 18 марта / Синьхуа / — Традиционный праздник Лунтайтоу, который в Китае отмечают на второй день второго месяца по лунному календарю, считается лучшим временем для стрижки. (Синьхуа)

Пекин, 18 марта /Синьхуа/ — Традиционный праздник Лунтайтоу, который в Китае отмечают на второй день второго месяца по лунному календарю, считается лучшим временем для стрижки. (Синьхуа)

Пекин, 18 марта /Синьхуа/ — Традиционный праздник Лунтайтоу, который в Китае отмечают на второй день второго месяца по лунному календарю, считается лучшим временем для стрижки. (Синьхуа)

Пекин, 18 марта /Синьхуа/ — Традиционный праздник Лунтайтоу, который в Китае отмечают на второй день второго месяца по лунному календарю, считается лучшим временем для стрижки. (Синьхуа)

Пекин, 18 марта /Синьхуа/ — Традиционный праздник Лунтайтоу, который в Китае отмечают на второй день второго месяца по лунному календарю, считается лучшим временем для стрижки. (Синьхуа)

Пекин, 18 марта /Синьхуа/ — Традиционный праздник Лунтайтоу, который в Китае отмечают на второй день второго месяца по лунному календарю, считается лучшим временем для стрижки. (Синьхуа)

Пекин, 18 марта /Синьхуа/ — Традиционный праздник Лунтайтоу, который в Китае отмечают на второй день второго месяца по лунному календарю, считается лучшим временем для стрижки. (Синьхуа)