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Китай будет разрабатывать микроракеты для коммерческого применения
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Китай будет разрабатывать микроракеты для коммерческого применения 

ИА Синьхуа 11 часов назад
Пекин, 18 марта /Синьхуа/ — Китай планирует разработку твердотопливных микроракетных носителей коммерческого применения, чтобы удовлетворить растущий спрос на запуски микроспутников и наноспутников.
Китайская академия технологий средств выведения /CALT/ сообщила, что ее дочерняя компания China Rocket находится в стадии оценки данного плана.
"Будут разрабатываться микроракеты, отличающиеся сильными характеристиками, высокой точностью, низкой стоимостью и коротким циклом подготовки к запуску", — говорится в опубликованном в интернете заявлении академии.
По сообщению CALT, мировой спрос на запуски коммерческих спутников превысит 10 тыс., спрос на запуски в Китае достигнет 1000. Многие технологические гиганты Китая также имеют планы по запускам спутников.
ИА Синьхуа: последние новости
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