Китай будет разрабатывать микроракеты для коммерческого применения

Пекин, 18 марта / Синьхуа / — Китай планирует разработку твердотопливных микроракетных носителей коммерческого применения, чтобы удовлетворить растущий спрос на запуски микроспутников и наноспутников.

Китайская академия технологий средств выведения /CALT/ сообщила, что ее дочерняя компания China Rocket находится в стадии оценки данного плана.

"Будут разрабатываться микроракеты, отличающиеся сильными характеристиками, высокой точностью, низкой стоимостью и коротким циклом подготовки к запуску", — говорится в опубликованном в интернете заявлении академии.

По сообщению CALT, мировой спрос на запуски коммерческих спутников превысит 10 тыс., спрос на запуски в Китае достигнет 1000. Многие технологические гиганты Китая также имеют планы по запускам спутников.