Северную Корею сравнили с пиратами

Северная Корея успешно избегает международных санкций, используя тактику времен «золотого века пиратства». Об этом пишет NBC News.

Телеканал поясняет, что Пхеньян в 2017 году сумел заработать около 200 миллионов долларов благодаря незаконной торговле углеводородами и вооружениями. Для обхода международных ограничений КНДР перекачивает нефть из одного танкера в другой, подделывает данные геолокации судов и меняет идентификаторы кораблей в середине маршрута.

«Это немного похоже на пиратов 18-го века, — заявил Хью Гриффинс, лидер экспертного совета по КНДР при ООН . — Они переименовывают суда, скрывают национальность, рисуют на бортах судов чужие названия».

В 2017 году СБ ООН ужесточил санкции против Пхеньяна. В сентябре были введены ограничения на поставки нефтепродуктов и определен лимит на поставки Северной Корее сырой нефти. Также КНДР было запрещено покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и продавать текстильную продукцию.

В августе Пхеньяну запретили экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР были заморожены, а северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, был запрещен вход в порты всех государств.