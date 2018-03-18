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Северную Корею сравнили с пиратами
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Северную Корею сравнили с пиратами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Северная Корея успешно избегает международных санкций, используя тактику времен «золотого века пиратства». Об этом пишет NBC News.
Телеканал поясняет, что Пхеньян в 2017 году сумел заработать около 200 миллионов долларов благодаря незаконной торговле углеводородами и вооружениями. Для обхода международных ограничений КНДР перекачивает нефть из одного танкера в другой, подделывает данные геолокации судов и меняет идентификаторы кораблей в середине маршрута.
«Это немного похоже на пиратов 18-го века, — заявил Хью Гриффинс, лидер экспертного совета по КНДР при ООН. — Они переименовывают суда, скрывают национальность, рисуют на бортах судов чужие названия».
В 2017 году СБ ООН ужесточил санкции против Пхеньяна. В сентябре были введены ограничения на поставки нефтепродуктов и определен лимит на поставки Северной Корее сырой нефти. Также КНДР было запрещено покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и продавать текстильную продукцию.
В августе Пхеньяну запретили экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР были заморожены, а северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, был запрещен вход в порты всех государств.
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