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Немецкая разведка заявила о возможном ударе КНДР по Европе
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СМИ: Немецкая разведка предупредила бундестаг об опасности нападения со стороны КНДР 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Федеральная разведывательная служба Германии провела секретную встречу с депутатами бундестага, во время которой предупредила их о возможностях КНДР нанести ракетный удар по странам Европы и, в частности, по ФРГ. Об этом сообщает Bild am Sonntag со ссылкой на собственные источники.
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Отмечается, что замглавы ведомства Оле Диль заявил депутатам, что ракеты КНДР «в настоящий момент могут достигнуть Европы и Германии».
Вместе с этим представитель разведки добавил, что Пхеньян в состоянии оснастить свои межконтинентальные ракеты ядерными боеголовками.
Уточняется, что Диль также отметил, что недавние переговоры между Северной и Южной Кореями свидетельствуют о разрядке обстановки на Корейском полуострове.
Ранее стало известно, что КНДР намерена установить дипломатические отношения с Соединёнными Штатами.
Политолог Константин Блохин в беседе с НСН прокомментировал готовность США к переговорам с КНДР.
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