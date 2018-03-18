Немецкая разведка заявила о возможном ударе КНДР по Европе

СМИ: Немецкая разведка предупредила бундестаг об опасности нападения со стороны КНДР

Федеральная разведывательная служба Германии провела секретную встречу с депутатами бундестага , во время которой предупредила их о возможностях КНДР нанести ракетный удар по странам Европы и, в частности, по ФРГ. Об этом сообщает Bild am Sonntag со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что замглавы ведомства Оле Диль заявил депутатам, что ракеты КНДР «в настоящий момент могут достигнуть Европы и Германии».

Вместе с этим представитель разведки добавил, что Пхеньян в состоянии оснастить свои межконтинентальные ракеты ядерными боеголовками.

Уточняется, что Диль также отметил, что недавние переговоры между Северной и Южной Кореями свидетельствуют о разрядке обстановки на Корейском полуострове.

Ранее стало известно, что КНДР намерена установить дипломатические отношения с Соединёнными Штатами.