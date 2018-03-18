Южнокорейские артисты могут посетить КНДР

"В пятницу, 16 марта северокорейская сторона предложила провести рабочие контакты о выступлении группы южнокорейских артистов в Пхеньяне 19 марта в Пханмунчжоме… 17 марта мы передали альтернативное предложение о проведении рабочих контактов 20 марта. Северокорейская сторона согласилась с ним", — сообщило ведомство.

В состав южнокорейской делегации на переговорах вошли чиновник секретариата администрации президента по делам объединения Пак Чжин Вон, глава департамента министерства объединения Пак Хён Иль, а также руководитель группы артистов, композитор Юн Сан. Пхеньян на переговорах представят руководитель посетившего Южную Корею в начале февраля музыкального коллектива «Самчжиён» Хён Сон Воль, представитель властей КНДР Ким Сун Хо и режиссер Ан Чон Хо.

Как передает агентство Ренхап, ожидается, что основную часть программы выступления южнокорейского коллектива составит популярная музыка. Темами обсуждения во вторник могут стать вопросы о численности коллектива, времени поездки и пути следования, а также о программе выступления и мерах обеспечения безопасности.