Премьер Сингапура призвал не ждать быстрого решения споров по Южно-Китайскому морю

СИДНЕЙ , 18 марта. / ТАСС /. Страны АСЕАН привержены решению территориальных споров с Китаем относительно принадлежности островов в Южно-Китайском море (ЮКМ), но быстро это сделать не удастся. С такой оценкой ситуации выступил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун на состоявшейся в Сиднее в воскресенье пресс-конференции по итогам двухдневного спецсаммита АСЕАН — Австралия

Вьетнам, Малайзия, "Все страны АСЕАН имеют тесные отношения с Китаем, который для многих из них является главным торговым партнером, — напомнил премьер Сингапура. — Территориальные споры относительно ЮКМ ведет ряд стран АСЕАН — Бруней Филиппины , но эта проблема касается нас всех, поскольку речь идет о стабильности и безопасности всего региона. Мы достигли рамочных договоренностей о том, каков должен быть Кодекс поведения сторон в ЮКМ, и договорились начать в этом году переговоры по этому Кодексу. В наших силах не допустить эскалации напряженности, но все эти вопросы не могут быть окончательно решены за краткий отрезок времени".

В свою очередь премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл выразил на пресс-конференции решительную поддержку стремлению АСЕАН и Китая заключить «юридически обязательный Кодекс поведения в ЮКМ, который в полном соответствии с международным правом обеспечит свободу навигации». «Я, естественно, не могу говорить за страны АСЕАН, но, на мой взгляд, участники сиднейского саммита проявили консенсус в этом отношении», — уточнил глава правительства Австралии.

Дебаты о принадлежности Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша) уже много лет ведут с Китаем ряд стран АСЕАН — Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины. Основной причиной напряженности последних лет являются попытки установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей, за районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.