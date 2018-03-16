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Срочно: 28 школьников заболели после употребления фруктов в Индии
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Срочно: 28 школьников заболели после употребления фруктов в Индии 

ИА Синьхуа 16 марта 2018
Нью-Дели, 16 марта /Синьхуа/ — По меньшей мере 28 учащихся медресе
заболели после употребления фруктов в штате Мадхья-Прадеш в  центральной части Индии. Об этом в пятницу сообщили местные
чиновники. —0—
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