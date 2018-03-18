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Чжоу Цян переизбран главой верховного суда Китая
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Чжоу Цян переизбран главой верховного суда Китая 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей выбрали на пост главы верховного народного суда КНР Чжоу Цяна, который занимал эту должность последние пять лет. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, его кандидатуру поддержали 2956 из 2966 депутатов.
Ранее сообщалось, что депутаты Всекитайского собрания народных представителей утвердили кандидатуру Ли Кэцяна на посту главы китайского Госсовета на второй срок.
Как отмечается, его кандидатура была выдвинута от имени председателя КНР Си Цзиньпина.
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 Ещё 4 источника 
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