Ван И переназначили главой МИД Китая

ПЕКИН, 19 мар — РИА Новости . Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в ходе голосования в понедельник утром переназначили Ван И на должность министра иностранных дел Китая

Голосование прошло в ходе седьмого пленарного заседания ВСНП 13-го созыва в Доме народных собраний в центре китайской столицы. Кандидаты на министерские должности были выдвинуты премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, который был утвержден на свой пост в воскресенье.

Ван И родился в Пекине в 1953 году, окончил факультет языков стран Азии и Африки Второго пекинского университета иностранных языков, специализировался на японском языке. С 1982 года работает в структуре МИД КНР. С 1989 по 1994 годы был советником и советник-посланником посольства Китая в Японии , с 1994 по 1995 годы занимал пост заместитель директора Департамента стран Азии МИД КНР, в с 1995 по 1998 год возглавлял Департамент стран Азии МИД КНР.

В 1998 году был назначен на должность помощника главы МИД КНР, в 2001 году стал самым молодым в истории Китая заместителем главы МИД. С 2004 по 2007 год был послом Китая в Японии. С 2007 по 2008 год занимал пост первого заместителя министра иностранных дел. В марте 2013 года возглавил внешнеполитическое ведомство Китая.