Ван И переназначили главой МИД Китая 

ПЕКИН, 19 мар — РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в ходе голосования в понедельник утром переназначили Ван И на должность министра иностранных дел Китая.
Голосование прошло в ходе седьмого пленарного заседания ВСНП 13-го созыва в Доме народных собраний в центре китайской столицы. Кандидаты на министерские должности были выдвинуты премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, который был утвержден на свой пост в воскресенье.
Ван И родился в Пекине в 1953 году, окончил факультет языков стран Азии и Африки Второго пекинского университета иностранных языков, специализировался на японском языке. С 1982 года работает в структуре МИД КНР. С 1989 по 1994 годы был советником и советник-посланником посольства Китая в Японии, с 1994 по 1995 годы занимал пост заместитель директора Департамента стран Азии МИД КНР, в с 1995 по 1998 год возглавлял Департамент стран Азии МИД КНР.
В 1998 году был назначен на должность помощника главы МИД КНР, в 2001 году стал самым молодым в истории Китая заместителем главы МИД. С 2004 по 2007 год был послом Китая в Японии. С 2007 по 2008 год занимал пост первого заместителя министра иностранных дел. В марте 2013 года возглавил внешнеполитическое ведомство Китая.
Сессия ВСНП, начавшаяся 5 марта, завершит работу 20 марта. В заключительный день переизбранный на второй строк председатель КНР Си Цзиньпин выступит с официальной речью, после чего новый премьер Госсовета Ли Кэцян даст традиционную пресс-конференцию.