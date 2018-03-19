Ещё
Ван И переназначили главой МИД Китая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ван И переназначили главой МИД Китая 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 19 мар — РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в ходе голосования в понедельник утром переназначили Ван И на должность министра иностранных дел Китая.
Голосование прошло в ходе седьмого пленарного заседания ВСНП 13-го созыва в Доме народных собраний в центре китайской столицы. Кандидаты на министерские должности были выдвинуты премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, который был утвержден на свой пост в воскресенье.
Ван И родился в Пекине в 1953 году, окончил факультет языков стран Азии и Африки Второго пекинского университета иностранных языков, специализировался на японском языке. С 1982 года работает в структуре МИД КНР. С 1989 по 1994 годы был советником и советник-посланником посольства Китая в Японии, с 1994 по 1995 годы занимал пост заместитель директора Департамента стран Азии МИД КНР, в с 1995 по 1998 год возглавлял Департамент стран Азии МИД КНР.
В 1998 году был назначен на должность помощника главы МИД КНР, в 2001 году стал самым молодым в истории Китая заместителем главы МИД. С 2004 по 2007 год был послом Китая в Японии. С 2007 по 2008 год занимал пост первого заместителя министра иностранных дел. В марте 2013 года возглавил внешнеполитическое ведомство Китая.
Сессия ВСНП, начавшаяся 5 марта, завершит работу 20 марта. В заключительный день переизбранный на второй строк председатель КНР Си Цзиньпин выступит с официальной речью, после чего новый премьер Госсовета Ли Кэцян даст традиционную пресс-конференцию.
РИА Новости: последние новости
Южнокорейские артисты могут посетить КНДР Явка на выборах в посольстве России в КНДР составила 100% Нынешний год станет особым в отношениях России и Японии, заявил посол
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вышлет российских дипломатов417
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»346
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина192
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»176
Панин опубликовал голое селфи c барышней43
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес
00:40
Панин опубликовал голое селфи c барышней
Шоу-бизнес
03:19
Три новых станции метро готовят к открытию
Новости Москвы
00:58
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой
Политика Выборы 2018
00:35
Новый претендент поборется за наследство Олега Яковлева
Шоу-бизнес Другое
02:36
Астрономическая весна не принесет тепло
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение