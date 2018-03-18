КНДР не будет вести диалог с Японией, если та продолжит усиливать давление на Пхеньян

ТОКИО, 18 марта. / ТАСС /. Япония рискует лишиться возможности вести прямой диалог с КНДР , если продолжит усиливать давление на Пхеньян . Об этом в воскресенье сообщило агентство ЦТАК.

"Если Япония продолжит так себя вести, она рискует навсегда остаться без билета до Пхеньяна", — говорится в сообщении. ЦТАК также подчеркивает, что именно «Япония выступает инициатором оказания давления и усиления санкционного режима в отношении Пхеньяна, панически реагируя на стремительные изменения», происходящие в межкорейском диалоге в последнее время.