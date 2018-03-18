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Абэ: позиция Токио по усилению давления на Пхеньян не изменится
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Абэ: позиция Токио по усилению давления на Пхеньян не изменится 

ТАСС 16 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Позиция Японии, согласно которой на КНДР необходимо усиливать давление до тех пор, пока она не откажется от развития своей ракетно-ядерной программы, тверда и непоколебима. Об этом, выступая в воскресенье перед выпускниками государственной академии при министерстве обороны Японии, заявил премьер-министр Синдзо Абэ.
"Международное сообщество должно объединиться и продолжить усиливать давление на Северную Корею до максимально возможного уровня до тех пор, пока она не предпримет конкретных действий. Эта наша позиция тверда и непоколебима", — приводит слова главы японского правительства агентство Kyodo. Абэ также особенно отметил роль Сил самообороны страны в деле «разоблачения попыток Севера осуществлять нелегальные поставки нефти».
Ранее северокорейское агентство ЦТАК опубликовало сообщение, в котором подчеркнуло, что Япония может лишится возможности прямого диалога с КНДР, если не прекратит усиливать давление на Пхеньян. «Если Япония продолжит так себя вести, она рискует навсегда остаться без билета до Пхеньяна», — говорится в сообщении. ЦТАК также подчеркивает, что именно «Япония выступает инициатором оказания давления и усиления санкционного режима в отношении Пхеньяна, панически реагируя на стремительные изменения», происходящие в межкорейском диалоге в последнее время.
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