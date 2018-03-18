Редкая бусина обнаружена в древней гробнице в Центральном Китае

Чанша, 18 марта / Синьхуа / — Бусина необычной формы была обнаружена в гробнице, датирующейся эпохой Чжаньго /Воюющих царств, 475-221 гг. до н. э. /, что свидетельствует о ранних культурных обменах между Китаем и Западом.

Бусина размером 3,1 см и весом 38,4 грамма, имеет несколько рожков, украшенных концентрическими кольцами, сообщили в Институте археологии пров. Хунань /Центральный Китай/.

"Бусина сине-белого цвета неполная, вокруг ее основания сохранились только семь рожков, что делает ее похожей на глаз стрекозы", — заявил сотрудник института Си Пэйшэнь.

Бусина была обнаружена в комплексе гробниц в уезде Чжунфан пров. Хунань в 2017 году.

С начала раскопок в 2012 году здесь было найдено около 200 гробниц периода между эпохой Чжаньго и династией Западная Хань /206 г. до н.э. -25 г.н.э. /.

Си Пэйшэнь отметил, что найденная бусина сделана из свинцово-бариевого стекла, которое нетипично для Китая того времени, а форма рогатого глаза была редким открытием.

"Бусины в форме глаз использовались в качестве украшения одежды, мебели и аксессуаров в Китае", — сказал он.

Впервые они были обнаружены в таких регионах, как Египет , Месопотамия, Персия Индия , и были привезены в Китай во время эпох Чуньцю /Весны и Осени, 770-476 гг. до н. э. / и Чжаньго.

Китайский народ улучшил технику изготовления стекла, используя барий и свинец для того, чтобы делать подобные бусины.

"Открытие является новым доказательством того, что Восточная Азия имела тесные культурные и технологические обмены с Западной Азией, Северной Африкой и Индией тысячи лет назад", — подчеркнул Си Пэйшэнь.

В ходе прошлогодних раскопок археологи также обнаружили более 170 других культурных ценностей, включая керамику, бронзовые мечи и бронзовый кинжал. -0-