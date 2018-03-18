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Эксклюзив: запущенный Китаем процесс экономического развития нацелен на обеспечение процветания и безопасности во всем мире — узбекский эксперт
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Эксклюзив: запущенный Китаем процесс экономического развития нацелен на обеспечение процветания и безопасности во всем мире — узбекский эксперт 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Ташкент, 18 марта /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин дал понять, что запущенный Китаем процесс экономического развития нацелен на достижение процветания и безопасности как в регионе, так и в мире в целом. Об этом заявил в интервью Синьхуа Анри Шарапов, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Ташкентского государственного института востоковедения.
Эксперт отмечает, что в ходе проходящих в эти дни сессий ВСНП и ВК НПКСК будет определено направление экономического и политического развития КНР на следующие 5 лет, а также сформирован новый состав руководства страны.
А. Шарапов заявил, что с 1978 года в Китае началось проведение политики реформ и открытости. Ее архитектором является Дэн Сяопин. По словам эксперта, реформы проводятся на основе теоретической системы социализма с китайской спецификой, КНР твердо выступает за продвижение экономической глобализации, защиту свободной торговли, принимает активное участие в глобальном управлении и совершенствует его, работает над строительством мировой экономики открытого типа. Одновременно с этим, Китай совместно с другими странами продвигает строительство сообщества с единой судьбой для всего человечества.
Эксперт подчеркнул, что Пекин в рамках своей внешней политики призывает выстроить взаимовыгодную политико-экономическую логику мирного развития. Ожидается, что выдвинутая Китаем идея о создании справедливого миропорядка на основе взаимного уважения и общего выигрыша всех стран мира путем сотрудничества поспособствует экономическому развитию как западных регионов КНР, так и многих других стран, что, в свою очередь, внесет вклад в укрепление стабильности и безопасности.
По словам А. Шарапова, китайские власти подчеркивают, что их страна, в отличие от неких государств, никогда не будет претендовать на господствующее положение в мире — в приоритете у Пекина политико-экономическая логика взаимной выгоды.
Рассуждая о «Поясе и пути», эксперт отмечает, что инициативы КНР грандиозны: предполагается, что будут построены или объединены в единую сеть автомобильные и железные дороги, порты, нефте— и газопроводы и электростанции на маршрутах, которые соединят Китай со странами Азиатско-Тихоокеанского региона /АТР/, Персидского залива, Центральной Азии, Африки и Европы. —0—
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