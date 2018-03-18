Традиционные весенние обряды в сельскохозяйственных районах Тибетского АР

Лхаса, 17 марта / Синьхуа / — В основных сельскохозяйственных районах Тибетского АР /Юго-Западный Китай / в эти дни проходят традиционные весенние обряды, участники которых молятся о хорошем урожае в течение года. Фотографии Синьхуа

Лхаса, 17 марта /Синьхуа/ — В основных сельскохозяйственных районах Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ в эти дни проходят традиционные весенние обряды, участники которых молятся о хорошем урожае в течение года. Фотографии Синьхуа

Лхаса, 17 марта /Синьхуа/ — В основных сельскохозяйственных районах Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ в эти дни проходят традиционные весенние обряды, участники которых молятся о хорошем урожае в течение года. Фотографии Синьхуа

Лхаса, 17 марта /Синьхуа/ — В основных сельскохозяйственных районах Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ в эти дни проходят традиционные весенние обряды, участники которых молятся о хорошем урожае в течение года. Фотографии Синьхуа

Лхаса, 17 марта /Синьхуа/ — В основных сельскохозяйственных районах Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ в эти дни проходят традиционные весенние обряды, участники которых молятся о хорошем урожае в течение года. Фотографии Синьхуа

Лхаса, 17 марта /Синьхуа/ — В основных сельскохозяйственных районах Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ в эти дни проходят традиционные весенние обряды, участники которых молятся о хорошем урожае в течение года. Фотографии Синьхуа

Лхаса, 17 марта /Синьхуа/ — В основных сельскохозяйственных районах Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ в эти дни проходят традиционные весенние обряды, участники которых молятся о хорошем урожае в течение года. Фотографии Синьхуа

Лхаса, 17 марта /Синьхуа/ — В основных сельскохозяйственных районах Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ в эти дни проходят традиционные весенние обряды, участники которых молятся о хорошем урожае в течение года. Фотографии Синьхуа

Лхаса, 17 марта /Синьхуа/ — В основных сельскохозяйственных районах Тибетского АР /Юго-Западный Китай/ в эти дни проходят традиционные весенние обряды, участники которых молятся о хорошем урожае в течение года. Фотографии Синьхуа