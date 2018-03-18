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В Пекине открылась 6-я Сельскохозяйственная ярмарка
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В Пекине открылась 6-я Сельскохозяйственная ярмарка 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — В районе Чанпин Пекина сегодня открылась 6-я Сельскохозяйственная ярмарка. На мероприятии представлены инновационные сельскохозяйственные технологии. Фотографии Синьхуа/Ли Синь
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — В районе Чанпин Пекина сегодня открылась 6-я Сельскохозяйственная ярмарка. На мероприятии представлены инновационные сельскохозяйственные технологии. Фотографии Синьхуа/Ли Синь
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — В районе Чанпин Пекина сегодня открылась 6-я Сельскохозяйственная ярмарка. На мероприятии представлены инновационные сельскохозяйственные технологии. Фотографии Синьхуа/Ли Синь
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — В районе Чанпин Пекина сегодня открылась 6-я Сельскохозяйственная ярмарка. На мероприятии представлены инновационные сельскохозяйственные технологии. Фотографии Синьхуа/Ли Синь
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