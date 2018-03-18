В Пекине открылась 6-я Сельскохозяйственная ярмарка

Пекин, 17 марта / Синьхуа / — В районе Чанпин Пекина сегодня открылась 6-я Сельскохозяйственная ярмарка. На мероприятии представлены инновационные сельскохозяйственные технологии. Фотографии Синьхуа/Ли Синь

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — В районе Чанпин Пекина сегодня открылась 6-я Сельскохозяйственная ярмарка. На мероприятии представлены инновационные сельскохозяйственные технологии. Фотографии Синьхуа/Ли Синь

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — В районе Чанпин Пекина сегодня открылась 6-я Сельскохозяйственная ярмарка. На мероприятии представлены инновационные сельскохозяйственные технологии. Фотографии Синьхуа/Ли Синь

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — В районе Чанпин Пекина сегодня открылась 6-я Сельскохозяйственная ярмарка. На мероприятии представлены инновационные сельскохозяйственные технологии. Фотографии Синьхуа/Ли Синь