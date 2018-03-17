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Си Цзиньпин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ А. Меркель
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Си Цзиньпин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ А. Меркель 

ИА Синьхуа 13 часов назад
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
А. Меркель поздравила Си Цзиньпина с избранием на пост председателя КНР, отметила, что новое правительство Германии прилагает усилия для продолжения развития еще более тесных отношений между ФРГ и КНР, намерено укреплять контакты с Китаем на высоком уровне, а также диалоги в рамках механизмов, продвигать сотрудничество во всех сферах. Германская сторона неизменно поддерживает инициативу «Пояса и пути», рассматривает ее в качестве стратегического моста на Евразийском континенте, намерена за счет сотрудничества по проектам делать вклад в совместное строительство «Пояса и пути». Германская сторона поддерживает углубление отношений между ЕС и Китаем, намерена укреплять сотрудничество с китайской стороной в рамках «Группы 20» и других многосторонних форматов, совместно отстаивать многосторонний порядок.
Си Цзиньпин поздравил А. Меркель с переизбранием на пост канцлера Германии. Он отметил, что Китай и Германия должны показать пример сотрудничества и общего выигрыша, усилить сопряжение стратегий, совместно спланировать следующий этап взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах, продвигать сотрудничество в рамках «Пояса и пути», реализовать совместное развитие. Китай и Германия должны продолжать вести за собой отношения Китая и ЕС, играть конструктивную роль в наращивании стратегического взаимодоверия, продвижении сотрудничества между Китаем и ЕС. Китай и Германия должны стать двигателями нового типа международных отношений, прилагать усилия для отстаивания экономического глобализма и мультилатерализма, поддерживать либерализацию торговли, выступать против протекционизма, укреплять сотрудничество в «Группе 20» и других многосторонних форматах, совместно поддерживать и совершенствовать международный порядок и систему управления экономикой, отстаивать и формировать мировую экономику открытого типа. Китай и Германия являются партнерами, а не соперниками, собственное развитие которых несет противоположной стороне шансы, а не вызовы.
Лидеры двух стран также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам, включая порядок международной торговли. —0—
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