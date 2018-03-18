Ещё
Меркель и Си Цзиньпин договорились углублять партнерство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель и Си Цзиньпин договорились углублять партнерство 

Российская Газета 19 часов назад
Фото: Российская Газета
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались по телефону, поздравили друг друга с переизбранием и высказались за углубление стратегического партнерства.
Также лидеры двух стран обсудили проблему переизбытка мощностей в сталелитейной промышленности. Еще одной темой разговора стала ракетная и ядерная программы КНДР.
Как пишет ТАСС, кабмин КНР получил приглашение на межправительственные консультации в Берлин. В свою очередь Си Цзиньпин пригласил канцлера посетить Китай.
Напомним, 14 марта Бундестаг переизбрал Меркель на четвертый срок, а Си Цзиньпин 17 марта был переизбран на должность председателя Китая.
Российская Газета: последние новости
Си Цзиньпин переизбран председателем КНР В Китае разрешили главе государства править бессрочно Путин может приехать в штаб
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве98
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина246
ЦИК: Путин лидирует на выборах1783
Актер Добронравов госпитализирован32
В Сирии сбили Су-24448
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение