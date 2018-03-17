Ещё
Началось строительство первого китайского круизного судна для полярных экспедиций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Началось строительство первого китайского круизного судна для полярных экспедиций 

ИА Синьхуа 18 часов назад
Нанкин, 17 марта /Синьхуа/ — Строительство первого китайского круизного судна, предназначенного для полярных экспедиций, началось в провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Новое судно будет сдано в эксплуатацию, как ожидается, в августе 2019 года.
По информации компании China Merchants Industry Holdings Company, круизное судно будет достигать 104,4 м в длину и 18,4 м в ширину. Его водоизмещение составит 7400 тонн, а скорость — не менее 15,5 узла. Продвинутые системы электропривода и контроля позволят ему преодолевать морской лед в высоких широтах.
Проектировщиком судна выступает норвежская корпорация по проектированию и строительству судов Ulstein.
Круизное судостроение — одно из приоритетных направлений программы действий «Сделано в Китае-2025», призванной вывести Китай в глобальные лидеры по обрабатывающей промышленности через увеличение финансирования НИОКР и применение новейших технологий. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Новоизбранные заместители председателя и ответственный секретарь ПК ВСНП принесли присягу на верность Конституции КНР Прямой авиамаршрут соединит Харбин и Лхасу Традиционные весенние обряды в сельскохозяйственных районах Тибетского АР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»133
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы246
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов242
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам108
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман157
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение