Началось строительство первого китайского круизного судна для полярных экспедиций

Нанкин , 17 марта / Синьхуа / — Строительство первого китайского круизного судна, предназначенного для полярных экспедиций, началось в провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Новое судно будет сдано в эксплуатацию, как ожидается, в августе 2019 года.

По информации компании China Merchants Industry Holdings Company, круизное судно будет достигать 104,4 м в длину и 18,4 м в ширину. Его водоизмещение составит 7400 тонн, а скорость — не менее 15,5 узла. Продвинутые системы электропривода и контроля позволят ему преодолевать морской лед в высоких широтах.

Проектировщиком судна выступает норвежская корпорация по проектированию и строительству судов Ulstein.