Китай начал строительство первого круизного судна для полярных экспедиций 

ПЕКИН, 17 мар — РИА Новости. Китай начал строительство своего первого круизного лайнера для проведения полярных экскурсий, которое должно быть завершено к августу 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.
Строительство судна ведется в провинции Цзянсу компанией China Merchants Industry Holdings, планируется, что длина лайнера составит 104,4 метра, ширина 18,4 метров, а вес — 7,4 тысячи тонн. Минимальная скорость судна составит 15,5 узла (28,7 километра в час), отмечается в сообщении.
Благодаря новейшей электрической гребной установке и системе управления, судно будет без проблем перемещаться среди льдов северных широт, дополняет агентство.