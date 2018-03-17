Китай начал строительство первого круизного судна для полярных экспедиций

Строительство судна ведется в провинции Цзянсу компанией China Merchants Industry Holdings, планируется, что длина лайнера составит 104,4 метра, ширина 18,4 метров, а вес — 7,4 тысячи тонн. Минимальная скорость судна составит 15,5 узла (28,7 километра в час), отмечается в сообщении.

Благодаря новейшей электрической гребной установке и системе управления, судно будет без проблем перемещаться среди льдов северных широт, дополняет агентство.