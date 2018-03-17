Ещё
Китай начал строительство первого круизного судна для полярных экспедиций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай начал строительство первого круизного судна для полярных экспедиций 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 17 мар — РИА Новости. Китай начал строительство своего первого круизного лайнера для проведения полярных экскурсий, которое должно быть завершено к августу 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.
Строительство судна ведется в провинции Цзянсу компанией China Merchants Industry Holdings, планируется, что длина лайнера составит 104,4 метра, ширина 18,4 метров, а вес — 7,4 тысячи тонн. Минимальная скорость судна составит 15,5 узла (28,7 километра в час), отмечается в сообщении.
Благодаря новейшей электрической гребной установке и системе управления, судно будет без проблем перемещаться среди льдов северных широт, дополняет агентство.
РИА Новости: последние новости
Китай начал крупнейшие учения морской пехоты, пишут СМИ Нынешний год станет особым в отношениях России и Японии, заявил посол В КНДР прокомментировали призывы Токио к давлению на Пхеньян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»133
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы246
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов242
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам108
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман157
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение