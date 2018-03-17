ITC ООН организует и поддержит участие 100 малых средних предприятий мира в Первой китайской международной импортной ярмарке — Управлении CIIE

Шанхай , 17 марта / Синьхуа / — Международный торговый центр /ITC/ ООН организует и поддержит участие 100 малых средних предприятий мира в Первой китайской международной импортной ярмарке /China International Import Expo, CIIE/, которая пройдет в Шанхае в ноябре текущего года. Об этом на днях сообщили в Управлении CIIE.

По словам исполнительного директора ITC Аранчи Гонсалес, Китай является очень крупным рынком, к которому многие страны проявляют повышенный интерес. И она вместе с Китаем будут гарантировать другим бедным странам и их малым и средним предприятиям возможность развиваться посредством международной торговли с Китаем.

Как стало известно, Китай окажет помощь и поддержку участвующим в ярмарке странам и предприятиям, предоставляя экспонентам благоприятные условия, а также освобождая наименее развитые страны от связанных с участием в CIIE расходов. -0-