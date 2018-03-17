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ITC ООН организует и поддержит участие 100 малых средних предприятий мира в Первой китайской международной импортной ярмарке — Управлении CIIE
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ITC ООН организует и поддержит участие 100 малых средних предприятий мира в Первой китайской международной импортной ярмарке — Управлении CIIE 

ИА Синьхуа 19 часов назад
Шанхай, 17 марта /Синьхуа/ — Международный торговый центр /ITC/ ООН организует и поддержит участие 100 малых средних предприятий мира в Первой китайской международной импортной ярмарке /China International Import Expo, CIIE/, которая пройдет в Шанхае в ноябре текущего года. Об этом на днях сообщили в Управлении CIIE.
По словам исполнительного директора ITC Аранчи Гонсалес, Китай является очень крупным рынком, к которому многие страны проявляют повышенный интерес. И она вместе с Китаем будут гарантировать другим бедным странам и их малым и средним предприятиям возможность развиваться посредством международной торговли с Китаем.
Как стало известно, Китай окажет помощь и поддержку участвующим в ярмарке странам и предприятиям, предоставляя экспонентам благоприятные условия, а также освобождая наименее развитые страны от связанных с участием в CIIE расходов. -0-
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