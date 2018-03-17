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Меркель и Си Цзиньпин призвали углубить партнерство между ФРГ и Китаем
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Меркель и Си Цзиньпин призвали углубить партнерство между ФРГ и Китаем 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: Российская Газета
БЕРЛИН, 17 мар — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин поздравили друг друга с переизбранием в ходе телефонного разговора и призвали к углублению стратегического партнерства между Берлином и Пекином, сообщила в субботу пресс-служба кабмина ФРГ.
"Оба (лидера) подчеркнули тесную связь между Германией и Китаем и призвали к дальнейшему углублению стратегического партнерства между странами. Канцлер пригласила китайский кабмин на межправительственные консультации в Берлин в этом году, председатель КНР пригласил канцлера посетить Китай", — говорится в сообщении.
Оба лидера также обсудили проблему избытка мощностей в сталелитейной промышленности, договорившись «продолжить поиск решения в рамках G20», подчеркнули необходимость «тесного международного сотрудничества в области торговли», добавили в пресс-службе.
Помимо этого, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, дополняется в сообщении.
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