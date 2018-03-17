Меркель и Си Цзиньпин призвали углубить партнерство между ФРГ и Китаем

"Оба (лидера) подчеркнули тесную связь между Германией и Китаем и призвали к дальнейшему углублению стратегического партнерства между странами. Канцлер пригласила китайский кабмин на межправительственные консультации в Берлин в этом году, председатель КНР пригласил канцлера посетить Китай", — говорится в сообщении.

Оба лидера также обсудили проблему избытка мощностей в сталелитейной промышленности, договорившись «продолжить поиск решения в рамках G20», подчеркнули необходимость «тесного международного сотрудничества в области торговли», добавили в пресс-службе.

Помимо этого, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, дополняется в сообщении.