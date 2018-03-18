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Срочно: Чжоу Цян избран председателем Верховного народного суда КНР
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Срочно: Чжоу Цян избран председателем Верховного народного суда КНР 

ИА Синьхуа 18 марта 2018
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 18 марта /Синьхуа/ — В воскресенье утром на проходящей 1-й  сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 13-го  созыва Чжоу Цян был избран председателем Верховного народного суда
КНР. -0-
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