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Началось голосование для избрания государственных руководителей
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Началось голосование для избрания государственных руководителей
ИА Синьхуа
7 часов назад
Комментарии
Пекин, 17 марта /
Синьхуа
/ — В субботу утром депутаты ВСНП 13-го созыва начали голосование для избрания государственных
руководителей. -0-
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