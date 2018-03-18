Ещё
Глава Государственной надзорной комиссии КНР принес присягу на верность Конституции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Государственной надзорной комиссии КНР принес присягу на верность Конституции 

ИА Синьхуа 17 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 18 марта /Синьхуа/ — Ян Сяоду, который избран председателем
Государственной надзорной комиссии КНР на 1-й сессии ВСНП 13-го  созыва, в воскресенье принес присягу на верность Конституции КНР.
-0-
ИА Синьхуа: последние новости
Прямой авиамаршрут соединит Харбин и Лхасу Китай оптимизирует управление водными ресурсами Представители США и КНДР встретятся в Финляндии "неформально" -- СМИ
 Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве98
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина246
ЦИК: Путин лидирует на выборах1783
Актер Добронравов госпитализирован32
В Сирии сбили Су-24448
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение