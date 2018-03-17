Цветы в Ухане 

Ухань, 16 марта /Синьхуа/ — С наступлением весны цветы украсили все районы города Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжао Цзюнь
Ухань, 16 марта /Синьхуа/ — С наступлением весны цветы украсили все районы города Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжао Цзюнь
Ухань, 16 марта /Синьхуа/ — С наступлением весны цветы украсили все районы города Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжао Цзюнь
Ухань, 16 марта /Синьхуа/ — С наступлением весны цветы украсили все районы города Ухань /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжао Цзюнь