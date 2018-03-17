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Коалы в зоопарке Хуншань города Нанкин
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Коалы в зоопарке Хуншань города Нанкин 

ИА Синьхуа 9 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Нанкин, 16 марта /Синьхуа/ — Посетители зоопарка Хуншань в городе Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ получили возможность понаблюдать за живущими здесь двумя коалами. Фотографии Синьхуа
Нанкин, 16 марта /Синьхуа/ — Посетители зоопарка Хуншань в городе Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ получили возможность понаблюдать за живущими здесь двумя коалами. Фотографии Синьхуа
Нанкин, 16 марта /Синьхуа/ — Посетители зоопарка Хуншань в городе Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ получили возможность понаблюдать за живущими здесь двумя коалами. Фотографии Синьхуа
Нанкин, 16 марта /Синьхуа/ — Посетители зоопарка Хуншань в городе Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ получили возможность понаблюдать за живущими здесь двумя коалами. Фотографии Синьхуа
Нанкин, 16 марта /Синьхуа/ — Посетители зоопарка Хуншань в городе Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ получили возможность понаблюдать за живущими здесь двумя коалами. Фотографии Синьхуа
Нанкин, 16 марта /Синьхуа/ — Посетители зоопарка Хуншань в городе Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ получили возможность понаблюдать за живущими здесь двумя коалами. Фотографии Синьхуа
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