Коалы в зоопарке Хуншань города Нанкин

Нанкин , 16 марта / Синьхуа / — Посетители зоопарка Хуншань в городе Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ получили возможность понаблюдать за живущими здесь двумя коалами. Фотографии Синьхуа

Нанкин, 16 марта /Синьхуа/ — Посетители зоопарка Хуншань в городе Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ получили возможность понаблюдать за живущими здесь двумя коалами. Фотографии Синьхуа

Нанкин, 16 марта /Синьхуа/ — Посетители зоопарка Хуншань в городе Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ получили возможность понаблюдать за живущими здесь двумя коалами. Фотографии Синьхуа

Нанкин, 16 марта /Синьхуа/ — Посетители зоопарка Хуншань в городе Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ получили возможность понаблюдать за живущими здесь двумя коалами. Фотографии Синьхуа

Нанкин, 16 марта /Синьхуа/ — Посетители зоопарка Хуншань в городе Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ получили возможность понаблюдать за живущими здесь двумя коалами. Фотографии Синьхуа

Нанкин, 16 марта /Синьхуа/ — Посетители зоопарка Хуншань в городе Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ получили возможность понаблюдать за живущими здесь двумя коалами. Фотографии Синьхуа