Всекитайский чемпионат по бегу по пересеченной местности-2018: Обзор турнира

Гуйян, 16 марта / Синьхуа / — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай /. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа