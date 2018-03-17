Всекитайский чемпионат по бегу по пересеченной местности-2018: Обзор турнира 

Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа
Гуйян, 16 марта /Синьхуа/ — Соревнования в рамках Всекитайского чемпионата по бегу по пересеченной местности-2018 проходят в эти дни в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа