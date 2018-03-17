В чем же Запад ошибся с Китаем?

Рассуждают на эту непростую тему эксперты журнала «Экономист» (Economist). Задавая тон своим размышлениям, британские авторы пишут: Запад сделал ставку на то, что Китай будет развиваться в сторону демократии и рыночной экономики. Ставка не сыграла.

Несколько дней назад, пишется в статье, форма правления в Китае превратилась из автократии в диктатуру, — Си Цзиньпин (Xi Jipping), безусловно, самый влиятельный человек в мире, внес поправки в Конституцию Китая, что позволяет руководителю страны оставаться во главе страны без ограничения сроков. Авторы с сарказмом замечают: видимо, пожизненно. Со времен Мао Цзэдуна (Mao Zedong) ни один китайский лидер не использовал так открыто свое влияние. Это не просто большие перемены для Китая, но и твердое доказательство того, что сделанная 25 лет назад ставка Запада в отношении Китая, не сыграла.

После распада СССР Запад приветствовал вступление следующей по размеру коммунистической страны в глобальную экономическую систему, поскольку все были убеждены, что предоставляя Китаю место в таких структурах как ВТО , эта огромная страна станет следовать правилам миропорядка, установленным после Второй мировой войны. Запад рассчитывал, что экономическая интеграция стимулирует развитие рыночной экономики в Китае, а с ростом экономики, как считают британские эксперты, население все больше устремляется к демократическим свободам, правам и верховенству закона.

«Экономист» замечает: то, как разбогател Китай, никто и представить себе не мог. В то время, когда страной руководил Ху Цзиньтао (Hu Jintao), у Запада были надежды на то, что развитие Китая пойдет по западному сценарию. Пять лет назад к власти пришел Си Цзиньпин, и на Западе ширко распространилось предположение относительно того, что новый лидер будет продвигать страну в направлении развития конституционных норм. Но сегодня, как пишут британские эксперты, эти иллюзии рассеялись. В действительности в политической и экономической областях Си Цзиньпин, дескать двигал страну в сторону репрессий, государственного контроля и конфронтации.

Британские эксперты не стесняются в своих жестких оценках и пишут, что Си Цзиньпин использовал свою власть, чтобы утвердить позиции Коммунистической партии Китая (КПК) и свой авторитет внутри нее. По мнению «Экономист», в рамках антикоррупционной кампании он проводил «чистки» от потенциальных конкурентов. По версии британцев, китайский руководитель осуществил масштабную реорганизацию Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с целью обеспечить преданность КПК и лично Си Цзиньпину. Более того, британцы безапелляционно утверждают, что глава государства арестовывал свободно-мыслящих адвокатов и искоренил критику партии и правительства из СМИ и интернета, в стране идет процесс создания системы государственного слежения и контроля за недовольством в обществе.

Эксперты замечают, что еще не так давно Китай не проявлял интереса к тому, как управляются другие государства, при условии, что эти страны и их правительства не затрагивали сам Китай. Сейчас же руководство страны все больше позиционирует китайскую авторитарную модель правления как конкурент либеральной демократии. На прошедшем прошлой осенью ХIХ съезде КПК, Си Цзиньпин предложил «новую альтернативу для остальных стран», которая включала бы в себя «китайскую мудрость и китайский подход к решению проблем, стоящих перед человечеством». Британские аналитики делают серьезное заключение, — хотя Си Цзиньпин и заявил, что китайская модель государственного управления не будет экспортироваться, однако, дескать, очевидно, что у США появился не только экономический, но и идеологический конкурент.

Однако то, что Китай сегодня интегрировался в мировую экономику — очевидный факт. Страна, с 13% объема мирового экспорта заняла серьезные позиции в глобальной торговле. На сегодняшний день 12 из 100 крупнейших по объему капитала компаний мира — китайские.

Но при всем этом, даже на фоне очевидных впечатляющих экономических достижений Китая, британские эксперты настаивают: Китай не является рыночной экономикой и, при сохранении нынешнего пути развития, никогда ею не станет. Эксперты замечают, что, несмотря на то, что в настоящее время Китай занимается промышленным шпионажем не так грубо и явно, как раньше, тем не менее, западные компании по-прежнему утверждают, что систематическое нарушения прав их интеллектуальной собственности происходят при государственной поддержке. По мнению экспертов, несмотря на тот факт, что иностранный бизнес в Китае, является довольно прибыльный, развивается он, тем не менее, не лучшим образом, поскольку все сделки осуществляются на условиях Китая. Например, американские кредитные компании были допущены на рынок только после того, как стало возможным осуществлять платежи через мобильные телефоны.

«Экономист» пишет: казалось бы Китай воспринимает некоторые правила Запада, при этом, похоже, в стране полным ходом идет разработка собственной системы управления и развития. Так, например, на реализацию инициативы «Один пояс, Один путь», планируется инвестировать около одного триллиона долларов, — по сравнению с этим, План Маршалла выглядит карликовым. Фактически, Китай строит сеть влияния, которую и финансирует: система, охватывает, по сути, любую страну, которая готова подключиться к этой инициативе. Правда, как замечают британские эксперты, при условии, что страны-участницы соглашаются с китайским принципом решения споров. Эксперты убеждены, что как только, и в том случае, если западные нормы будут хоть как-то мешать реализации китайских амбиций, этот параллельно созданный механизм станет альтернативой западному.

Британские эксперты считают, что Китай использует бизнес для борьбы со своими врагами, и в этой связи вспоминают историю с наказанием немецкого автопроизводителя «Мерседес-Бенц» (Mercedes-Benz), когда компанию буквально заставили опубликовать унизительные извинения за необдуманное цитирования Далай-ламы в Интернете. Более того, Китай наказывает компании и за поведение их правительств. В статье вспоминают эпизод, когда Филиппины попытались оспорить претензии Китая на Скарборо-Шол (Scarborough Shoal) в Южно-Китайском море, и Китай в одночасье прекратил импорт филлипинских бананов якобы по соображениям здравоохранения. Британские эксперты прогнозируют, что по мере роста китайского влияния подобного рода давление также будет расти. Более того, по их мнению, «острая сила» в коммерческой сфере становится дополнением к «жесткой силе» вооруженных сил, где Китай ведет себя как региональная супердержава, нацеленная на выдавливание США с Дальнего Востока. Как и в случае с Скарборо-Шол, Китай получил контроль и застроил множество рифов и островков. Темпы модернизации и роста инвестиций в китайские вооруженные силы вызывают сомнения относительно давней приверженности США сохранить свое доминирование в регионе. НОАК все еще не в состоянии победить американские войска в прямом столкновении, но военная мощь заключается не только в силе, но и умении ее использовать. Даже по мере того, как китайский вызов становился все более очевидным, США были не готовы или попросту не в состоянии с ним справиться.

«Экономист» задается извечным вопросом: что же делать? и приводит рассуждения экспертов. Они считают, что ставка Запада на Китай не оправдалась, причем в тот момент, когда Запад и сам переживает кризис доверия. Президент США Дональд Трамп видел угрозу со стороны Китая и ранее, но воспринимает ее с точки зрения дефицита товарооборота, который сам по себе не является угрозой. Торговая война разрушит те самые нормы, которые он должен защищать и навредит союзникам США, в то время как им необходимо единство перед лицом китайского запугивания. И как бы Трамп ни протестовал, его обещание «сделать Америку снова великой» скорее выглядит как возвращение к одностороннему подходу, что только сыграет на руку Китаю.

Британские аналитики дают свои, довольно откровенные и недвусмысленные рекомендации. Они, в частности, считают, что Дональду Трампу нужно заново взглянуть на весь спектр китайской политики. А Западному миру и Китаю придется научиться уживаться с различиями друг друга. Нет смысла мириться с неправильным поведением Китая сейчас в надежде, что потом оно улучшиться. Чем дольше Запад будет нехотя потакать Китаю, тем сложнее будет потом с ним бороться. Поэтому в каждой области политика должна стать жестче, даже с учетом заявлений западных стран, что их ценности универсальны.

Чтобы бороться с «острой силой» Китая, Западу следует стремиться к усилению взаимосвязей с независимыми фондами и структурами, даже со студенческими объединениями, и китайским руководством. Чтобы противостоять экономическому шантажу Китая, Запад должен тщательно выбирать, куда позволять инвестировать китайским государственным компаниям, особенно что касается области секретных технологий. Необходимо поощрять институты, стремящиеся защитить западный миропорядок. На протяжении нескольких месяцев США блокировали назначение официальных лиц в ВТО. Дональд Трамп должен продемонстрировать приверженность союзникам США и переосмыслить участие в Транстихоокеанском партнерстве, о чем он намекнул ранее. Чтобы бороться с «жесткой силой» Китая, США должны инвестировать в новые вооружения и, прежде всего, чтобы это сближало их с союзниками, которые, наблюдая за действиями Китая, естественным образом будут смотреть в сторону США.

Соперничество между нынешними и становящимися супердержавами не должно привести к войне. Но жажда власти Си Цзиньпина повысила риск возникновения разрушительной нестабильности. В один прекрасный день он может захотеть прославиться, попытавшись вернуть Тайвань. Следует помнить, что Китай в свое время первым ввел ограничения на сроки правления главы государства, чтобы стране не пришлось заново пережить хаос и преступления единоличного правления Мао Цзэдуна. Сильная, но хрупкая диктатура — это не то, к чему должна была привести политика Запада в отношении Китая. Но именно так и произошло.

Вот так пишут британские эксперты о своих стратегических партнерах — ни много ни мало. И о «золотой эре» китайско-британских отношений. Когда британцы живут надеждами на китайские инвестиции в стагнирующую британскую экономику в преддверии Брексита.

С Китаем Западу уже не справиться. Не хватает ни материальных, ни интеллектуальных ресурсов. Очевидно, что XXI век будет принадлежать Востоку.