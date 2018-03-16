Россия сделала Китаю «огромный подарок»

Согласно сообщению, опубликованному в китайской газете «Цзюньши тоутяо», Россия сделала Китаю «огромный подарок» и позволила стране добывать уран на территории РФ.

В статье автор выражает признательность России от всего китайского народа за по-настоящему щедрый и добрый жест. КНР, активно развивающая атомную энергетику, чрезвычайно нуждается в дефицитном ресурсе.

На данный момент российско-китайское сотрудничество во многих сферах считается крайне продуктивным и успешным. Китай, в свою очередь, обещает России помочь в исследованиях космического пространства и разрешить стране воспользоваться китайской космической станцией.