Состоялось первое заседание комиссии по подготовке переговоров южнокорейского и северокорейского лидеров

Сеул , 16 марта / Синьхуа / — Первое заседание комиссии по подготовке переговоров южнокорейского и северокорейского лидеров проходило сегодня, на нем было принято решение о продвижении встречи Республики Корея /РК/ и КНДР на высоком уровне в конце марта, чтобы провести предварительную подготовку к переговорам лидеров.

На заседании была отмечена необходимость превращения данных переговоров южнокорейского и северокорейского лидеров в поворотный момент для коренного разрешения проблемы мира на Корейском полуострове. Заседания сосредоточатся на подготовке осуществления денуклеаризации Корейского полуострова, разрядки военной напряженности, строительства долговременного мира на полуострове, а также содействии новым подвижкам в отношениях между Югом и Севером.