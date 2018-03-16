Ещё
Состоялось первое заседание комиссии по подготовке переговоров южнокорейского и северокорейского лидеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Состоялось первое заседание комиссии по подготовке переговоров южнокорейского и северокорейского лидеров 

ИА Синьхуа 16 часов назад
Сеул, 16 марта /Синьхуа/ — Первое заседание комиссии по подготовке переговоров южнокорейского и северокорейского лидеров проходило сегодня, на нем было принято решение о продвижении встречи Республики Корея /РК/ и КНДР на высоком уровне в конце марта, чтобы провести предварительную подготовку к переговорам лидеров.
На заседании была отмечена необходимость превращения данных переговоров южнокорейского и северокорейского лидеров в поворотный момент для коренного разрешения проблемы мира на Корейском полуострове. Заседания сосредоточатся на подготовке осуществления денуклеаризации Корейского полуострова, разрядки военной напряженности, строительства долговременного мира на полуострове, а также содействии новым подвижкам в отношениях между Югом и Севером.
Помимо этого, на заседании было принято решение о продвижении подготовки визита в Пхеньян и выступления там южнокорейского ансамбля и демонстрационной команды по тхэквондо в начале апреля. На заседании также было запланировано, что в начале следующей недели в Пханмунджоме состоятся переговоры с северокорейской стороной по существу визита художественной делегации. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Прямой авиамаршрут соединит Харбин и Лхасу Китай оптимизирует управление водными ресурсами Туристические паровозы в провинции Сычуань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии272
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля709
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»57
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского32
Россия бьется со смертельно опасным противником405
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение