Состоялось первое заседание комиссии по подготовке переговоров южнокорейского и северокорейского лидеров 

Сеул, 16 марта /Синьхуа/ — Первое заседание комиссии по подготовке переговоров южнокорейского и северокорейского лидеров проходило сегодня, на нем было принято решение о продвижении встречи Республики Корея /РК/ и КНДР на высоком уровне в конце марта, чтобы провести предварительную подготовку к переговорам лидеров.
На заседании была отмечена необходимость превращения данных переговоров южнокорейского и северокорейского лидеров в поворотный момент для коренного разрешения проблемы мира на Корейском полуострове. Заседания сосредоточатся на подготовке осуществления денуклеаризации Корейского полуострова, разрядки военной напряженности, строительства долговременного мира на полуострове, а также содействии новым подвижкам в отношениях между Югом и Севером.
Помимо этого, на заседании было принято решение о продвижении подготовки визита в Пхеньян и выступления там южнокорейского ансамбля и демонстрационной команды по тхэквондо в начале апреля. На заседании также было запланировано, что в начале следующей недели в Пханмунджоме состоятся переговоры с северокорейской стороной по существу визита художественной делегации. —0—