Что стоит за визитом министра иностранных дел КНДР в Швецию

Услуги посредника

О том, что Ли Ён Хо прибудет в Стокгольм 15 марта, чтобы встретиться со своей шведской коллегой Маргот Валльстрём, стало известно, лишь когда он делал пересадку в Пекине. Одни СМИ назвали визит неожиданным, другие — «подогревающим спекуляции» вокруг возможной встречи действующих глав США и КНДР.

Почему северокорейский министр отправился именно в Швецию? С начала XIX века Стокгольм придерживался политики нейтралитета и не вступал в какие-либо военные блоки. Поэтому в Пхеньяне рассматривают Швецию не как союзника США, а как посредника.

Константин Асмолов. "Шведские представители неоднократно посещали Пхеньян как по линии Евросоюза , так и пытаясь неформально завязать диалог между КНДР и Западом", — рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН

Например, еще в августе 2017 года, когда лидеры КНДР и США выступали в отношении друг друга с исключительно резкими заявлениями, Валльстрём призывала «обе стороны образумиться». А когда ее спросили, сможет ли Стокгольм повлиять на сложившуюся ситуацию, министр ответила: «Мы всегда наготове».

К тому же за плечами у Стокгольма и Пхеньяна несколько десятилетий плотных контактов. Посольство Швеции открылось в Пхеньяне еще в 1975 году, а заказанные еще в те времена старенькие Volvo до сих пор колесят по дорогам столицы.

Темы для обсуждения

Северокорейская сторона почти никакой информации о визите не раскрыла. Целью поездки, согласно Пхеньяну, стало обсуждение «двусторонних отношений и вопросов, представляющих взаимный интерес».

Шведская правительственная канцелярия сообщала, что на переговорах в Стокгольме особое внимание будет уделено «вопросам консульских миссий Швеции, представляющей Соединенные Штаты, Канаду и Австралию» и «ситуации с безопасностью на Корейском полуострове».

А после встречи Маргот Валльстрём с Ли Ён Хо премьер-министр страны Стефан Лёвен заявил, что Швеция готова способствовать возможным переговорам между США и КНДР.

"Мы посмотрим, как мы можем облегчить реальный разговор. Важный вопрос в том, есть ли такие условия, в которых основные акторы могут сесть и обеспечить общую безопасность вместо обычных угроз", — пояснил премьер.

Как сообщил шведский портал The Local, в Стокгольме поднимался и вопрос освобождения находящихся в КНДР в заточении граждан США (таковых, по состоянию на март 2018 года, осталось всего трое).

Ненулевые шансы

В США к рандеву Дональда Трампа и Ким Чен Ына еще не готовы. И дело не в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс о том, что встреча не состоится, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

"Для этого [встречи двух лидеров] нужен вошедший в дело госсекретарь США, работающий помощник по проблемам Дальнего Востока, спецпредставитель по КНДР, замену которому пока не нашли", — сказал Константин Асмолов.

Даже если «самые сложные с момента окончания холодной войны» переговоры состоятся, их результаты могут оказаться не впечатляющими.

Тем не менее встреча в Стокгольме «может привести к ясности» в отношении того, что именно Пхеньян хочет обсудить на возможной встрече с Трампом, «когда именно и на каких условиях», пишет газета Japan Times со ссылкой на неназванный источник.