Китай уделяет внимание мировым интересам — участники ВЭФ по Латинской Америке

Сан-Паулу , 16 марта / Синьхуа / — Китай уделяет внимание мировым интересам и прилагает усилия к созданию новых инвестиционных и торговых возможностей для стран мира, становясь ведущей силой мировой экономики. Об этом заявили политические деятели, участвующие во Всемирном экономическом форуме /ВЭФ/ по Латинской Америке.

На страницах газеты «Фолья ди Сан-Паулу» была опубликована статья основателя и исполнительного председателя ВЭФ Клауса Шваба под названием «Основатель ВЭФ: Китай готов взять на себя обязанности мирового лидера», в которой отмечается, что Китай уделяет внимание мировым интересам и готовится к будущему.

"В процессе развития Китай достиг результатов, привлекающих внимание всего мира. Он является важным партнером стран Латинской Америки", — сообщила корр. Синьхуа исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна /ЭКЛАК/ Алисия Барсена Ибара.

По ее словам, на 2-м министерском заседании в рамках китайско-латиноамериканского форума Китай обязался помогать странам Латинской Америки и Карибского бассейна в развитии, что вывело сотрудничество между двумя сторонами на новый этап.