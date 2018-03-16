Сан-Паулу, 16 марта /Синьхуа/ — Китай уделяет внимание мировым интересам и прилагает усилия к созданию новых инвестиционных и торговых возможностей для стран мира, становясь ведущей силой мировой экономики. Об этом заявили политические деятели, участвующие во Всемирном экономическом форуме /ВЭФ/ по Латинской Америке.
На страницах газеты «Фолья ди Сан-Паулу» была опубликована статья основателя и исполнительного председателя ВЭФ Клауса Шваба под названием «Основатель ВЭФ: Китай готов взять на себя обязанности мирового лидера», в которой отмечается, что Китай уделяет внимание мировым интересам и готовится к будущему.
"В процессе развития Китай достиг результатов, привлекающих внимание всего мира. Он является важным партнером стран Латинской Америки", — сообщила корр. Синьхуа исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна /ЭКЛАК/ Алисия Барсена Ибара.
По ее словам, на 2-м министерском заседании в рамках китайско-латиноамериканского форума Китай обязался помогать странам Латинской Америки и Карибского бассейна в развитии, что вывело сотрудничество между двумя сторонами на новый этап.
Бывший премьер-министр Перу Фернандо Савала отметил, что Китай остается крупнейшим торговым партнером и инвестором Перу, благодаря Китаю в стране было создано много новых рабочих мест. По его словам, то, что в настоящее время темпы экономического роста в Перу достигают 3,5 проц., тесно связано с китайскими инвестициями. —0—